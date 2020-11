مُنع من مرافقتها.. صورة لفلسطيني يودع طفلته المريضة تغزو الإنترنت

وظهر في الصورة، الفلسطيني عبد الله العمايرة من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، التي تبعد 30 كيلومترا فقط عن مدينة القدس، وهو يحتضن طفلته "سارة" باكيًا، في سيارة الإسعاف، قبيل نقلها إلى القدس.

وانتقلت "سارة" لإجراء عملية جراحية بالقلب في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، فيما حُرم والدها من مرافقتها، بقرار من الاحتلال.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، من الذهاب للقدس المحتلة إلّا بشروط معينة وبعد فحص أمني مشدد، وفي حالات طارئة كالعلاج.

وفجر الإثنين، شنّت الطائرات الإسرائيلية، غارات على مواقع قالت إنها تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بذريعة الرد على إطلاق بالونات حارقة.

وقررت إسرائيل، الأحد، منع دخول السلع والبضائع إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم (جنوبا)، باستثناء الغذائية والطبية.

ِAbdullah Amireh not allowed by Israel to accompany daughter Sara who had scheduled heart surgery in Jerusalem pic.twitter.com/z2cQZZKYgo

— Daoud Kuttab داود كُتّاب (@daoudkuttab) August 23, 2020