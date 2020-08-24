مُنع من مرافقتها.. صورة لفلسطيني يودع طفلته المريضة تغزو الإنترنت

وظهر في الصورة، الفلسطيني عبد الله العمايرة من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، التي تبعد 30 كيلومترا فقط عن مدينة القدس، وهو يحتضن طفلته "سارة" باكيًا، في سيارة الإسعاف، قبيل نقلها إلى القدس.

الاحتلال رفض دخوله إلى القدس لمرافقة ابنته المريضه…الشاب عبد الله العمايرة من دورا جنوب الخليل يودع ابنته سارة التي توجهت لاجراء عملية جراحية بالقلب في مستشفى المقاصد بالقدس. pic.twitter.com/4oYuPW6aO0 — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) August 23, 2020

وانتقلت "سارة" لإجراء عملية جراحية بالقلب في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، فيما حُرم والدها من مرافقتها، بقرار من الاحتلال.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، من الذهاب للقدس المحتلة إلّا بشروط معينة وبعد فحص أمني مشدد، وفي حالات طارئة كالعلاج.

غارات على قطاع غزة

وفجر الإثنين، شنّت الطائرات الإسرائيلية، غارات على مواقع قالت إنها تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بذريعة الرد على إطلاق بالونات حارقة.

وقررت إسرائيل، الأحد، منع دخول السلع والبضائع إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم (جنوبا)، باستثناء الغذائية والطبية.

الاحتلال رفض دخوله إلى القدس لمرافقة ابنته المريضه…الشاب عبد الله العمايرة من دورا يودع ابنته سارة التي توجهت لاجراء عملية جراحية بالقلب في مستشفى المقاصد بالقدس

ِAbdullah Amireh not allowed by Israel to accompany daughter Sara who had scheduled heart surgery in Jerusalem pic.twitter.com/z2cQZZKYgo — Daoud Kuttab داود كُتّاب (@daoudkuttab) August 23, 2020

ومنذ نحو أسبوعين، تمنع السلطات الإسرائيلية، إدخال مواد البناء والوقود للقطاع، عبر المعبر، الذي يعد المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادين.

كما يسود أجواء قطاع غزة، منذ أسابيع، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي أهدافا، يقول إنها تتبع لحركة حماس، ردا منه على إطلاق البالونات الحارقة.

ويقول مطلقو البالونات إنهم يستخدمونها، بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.