"موهبة قرآنية فذة".. طفل مصري يستحضر مواضع الآيات في المصحف (فيديو)

فهو يتقن حفظ القرآن بشكل تام ويحفظ مواضع الآيات ونهاياتها بأرقام الصفحات والأجزاء، فما أن يُذكر له رقم الصفحة حتى يتعرف عليها ويتلوها بشكل متقن، إذ يعمل عقله بطريقة تشبه الفهرس الحي.

وسعيد في الصف الثاني الإعدادي ومتفوق في دراسته أيضا، وحصل على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية.

والقارئ المصري الصغير تم اكتشافه من خلال قناة "الحناجر الذهبية" المتخصصة في بث أشهر الأصوات المصرية العذبة لمشاهير قراء مصر.

إذ تقوم "الحناجر الذهبية" باكتشاف الأصوات الجديدة والمواهب الصغيرة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم وفي الإنشاد الديني أيضًا.

كما تبث القناة الفضائية تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ علي محمود والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود علي البنا والشيخ محمد رفعت والنقشبندي وغيرهم.