البث الحي
سياسة|مصر

مصر.. تبرئة المعتدين على هشام جنينة بينما لا يزال هو مسجونا

المستشار هشام جنينة بعد الاعتداء عليه عام 2018
المستشار هشام جنينة بعد الاعتداء عليه عام 2018
24/8/2020

حيث قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة السبت تبرئة 3 متهمين من المتورطين في الاعتداء بالضرب على هشام جنينة أمام منزله في التجمع الخامس بالقاهرة، كما قررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهم.

وكان جنينة قد تعرض للاعتداء، قبل عامين ونصف، بالسلاح الأبيض من جانب المتهمين عندما كان في طريقه إلى المحكمة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من منصبه، حيث أصيب بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس.

وقبل الاعتداء كان جنينة قد كشف في حوار صحفي عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري الفريق سامي عنان وثائق تدين الكثير من قادة الحكم الحاليين في مصر بشأن الأحداث التي شهدتها عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

والمستشار هشام جنينة، هو الرئيس السابق لأكبر جهاز رقابي في مصر، وكان قد منصبه إثر كشفه عن فساد هائل يتعلق بمسؤولين كبار في الدولة. 

وأحيل جنينة لاحقا إلى القضاء العسكري الذي قضى بحبسه خمس سنوات على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والإضرار بأمن مصر واستقرارها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين