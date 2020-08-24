مصري يشكو تخفيض وزن الرغيف ويوجه رسائل للسيسي.. ماذا قال؟ (فيديو)

وقال المواطن في فيديو له على صفحته الشخصية التي تحمل اسم "الشيخ حسين أبو حبيب" على فيسبوك، إن تخفيض وزن الرغيف يعد قرارا خاطئا لأنه لن يكفي أحدا على حد وصفه.

وأوضح أبو حبيب أنه وفقا لوزن رغيف الخبز عبر السنوات الماضية، فإنه من المنتظر أن يصل وزن الرغيف الواحد بحلول العام 2025 إلى 10 غرامات.

واتهم أبو حبيب الوزير "مصيلحي" بالفساد والتربح من استيراد القمح من الخارج، في حين يرفض شراء القمح من الفلاحين المصريين في الداخل.

كما وجه حديث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: "إذا لم تكن تعلم ما يفعله د. علي المصيلحي فهي مصيبة، أما لو كنت تعلم فهي مصيبتين".

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 غرامات إلى 90 غراما، وأصبح بإمكان أصحاب المخابز إنتاج 1450 رغيف خبز من كل جوال زنة 100 كيلو غرام.

وجاءت زيادة أسعار رغيف الخبز في مصر بعد ساعات من رفع وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بنسب تصل إلى 66% ما أثار عاصفة من الاستياء والغضب بين المواطنين.