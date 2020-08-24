مرتديا زي التخرج.. أكاديمي سعودي يبيع الشاي على الطريق (فيديو)

وقال جرفان بمقطع الفيديو إنه حاصل على شهادة الماجستير في نظم وإدارة المعلومات من إحدى جامعات الولايات المتحدة، بتقدير ممتاز لكنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة مناسبة في السعودية.

الاسم: عبداللّطيف

المستوى التعليمي: ماجستير من جامعة امريكية بتقدير ممتاز

الوظيفة الحالّية: يبيع شاهي و كرك على طريق أبها الخميس 🙏🏻❤️.

الله يرزقه بوظيفة يارب

اعجبني فيه طموحه و اصراره رغم قوة شهادتة عدم جلوسة في البيت

ولله بمثلك نفتخر ❤️.#عبداللطيف_بايع_الشاي

دعمكم للتّاق ⤴️ pic.twitter.com/13iK7KaCfY — إبراهيم العسيري (@alaseri100) August 20, 2020

وبعد انتشار قصته بشكل واسع، أعلن بنك الرياض عن رغبته في توظيف جرفان، وقال في حسابه على تويتر "نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف، في بنك الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين".

نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف 👏

في #بنك_الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين 🇸🇦 سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق. https://t.co/dlULIaeNZD — بنك الرياض (@RiyadBank) August 21, 2020

وعلق مغردون بقولهم إن جرفان "مثال حي على فشل الوزارات المعنية وعلى رأسها العمل التي لم تعدل من أنظمتها للحفاظ على ما استثمرته الدولة في برامج الابتعاث أو لوقف هدر الموارد البشرية التي تملك مهارات متخصصة ووضعها بقوة النظام في مكانها الصحيح".

وأثنى كثيرون على مثابرة هذا الشاب وعدم استسلامه للبطالة، وتساءل البعض هل يجب أن يفعل العاطلون مثلما فعل جرفان حتى تنهال عليهم العروض؟

تصريحات ولي العهد بالقضاء على البطالة مثمرة جداً .

شكرا لك وبرؤيتك العمياء . https://t.co/v9qkGBl7rz — م الأكلبي 🧡💤. (@Uut9h5940Mj0Wjb) August 22, 2020

وقال آخرون إن "تصريحات ولي العهد بالقضاء على البطالة مثمرة جداً، شكراً لك وبرؤيتك العمياء".

وتساءل معلقون "أين الخلل يا وزارة العمل؟ ولماذا لا يتم حل هذه المشاكل المتفاقمة والحفاظ على شبابنا الطموح والناجح مثل هذا البطل.. وكثير في مثل حالته ومؤهلاته!

خريج الماجيستير الذي وقف لبيع الشاي بملابس التخرج، لمثالٍ حي على فشل الوزارات المعنية وعلى رأسها العمل التي لم تعدل من انظمتها للحفاظ على ما استثمرته الدولة في برامج الابتعاث او لوقف هدر الموارد البشرية التي تملك مهارات متخصصة ووضعها بقوة النظام في مكانها الصحيح. — هالة القحطاني (@HalaAlQahtani) August 21, 2020

انا عاطل عن العمل ياوزير الموارد البشرية @Ahmed_S_Alrajhi هل أجد عندك حل ، ام انه ضروري ألفت الإنتباه كما فعل #عبداللطيف_بايع_الشاي حتى تلتفت لي ، وتنهال على العروض الوظيفه #تجمع_العاطلين_السعوديين — خالد الزعتر (@khzaatar) August 22, 2020

في #أبها #عبداللطيف_بايع_الشاي يبحث عن

وظيفة بمشهد تمثيلي(مرفوض) الله يرزقه

بوظيفة…لكنني أتمنى أن تضع الجهات

الرسمية حدًا لمحاسبة من يستخدم هذه

السلوكيات ومن يروج لها..لأن فيها إساءة

للوطن وحتى لا تكون مع مرور الزمن ثقافة

يستخدمها للباحثين عن عمل ..pic.twitter.com/PcrTJ60Cur — فايز العرابي الحارثي (@Fayz_Alooraby) August 21, 2020

اين الخلل يا وزارة العمل؟

ولماذا لا يتم حل هذه المشاكل المتفاقمة والحفاظ على شبابنا الطموح والناجح مثل هذا البطل …. وكثير في مثل حالته ومؤهلاته !! https://t.co/MZdJv7MVOo — د . سعد العسيري (@Dr_SaadAseeri) August 20, 2020

هيا بنا للشوارع نلبس عباءات التخرج ونحمل وثائقنا البالية الخاوية ونستجدي العواطف للبحث عن وظيفة لائقة تُرضينا https://t.co/jgqubIgvkA — أماني' (@Amani_1995) August 22, 2020

https://twitter.com/1ohoh1/status/1297194618447175683?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mubark_m9/status/1296731353766133765?ref_src=twsrc%5Etfw