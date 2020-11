"جريمة الفيرمونت": النيابة العامة المصرية تأمر بضبط المتهمين في قضية اغتصاب جماعي

وذكر بيان للنيابة العامة، أن القرار صدر لاستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة تحقيقاتها، والتي منها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وجار استكمال التحقيقات.

وحصل الاعتداء الذي تتداول أخباره في فندق "فيرمونت نايل سيتي" الفخم في القاهرة عام 2014 -وهو مملوك لرجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس- حين جرّ ستة رجال شابة واغتصبوها، وفقما أفادت تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشرت على الإنترنت أسماء وصور المتهمين المتحدرين من عائلات معروفة، لكن لم يتم التأكد من صدقيتها.

This is to my fellow feminists who are worried about men getting crushed within this war.This is the audacity of some men &their level of victim blaming next to the statistics of men getting falsely accused. I know this is out of ur sense of responsibility, but!#جريمة_الفيرمونت pic.twitter.com/CT6plhK9lB

— سارة 🏳️ (@Her_Randomness) July 29, 2020