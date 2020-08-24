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بومبيو يبحث مد التطبيع ويطمئن نتنياهو: سنضمن التفوق العسكري لإسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
24/8/2020

وأضاف للصحفيين اليوم الإثنين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس "الولايات المتحدة ملتزمة قانونا بضمان التفوق العسكري النوعي. سنظل ملتزمين بذلك".

وقال نتنياهو إن بومبيو طمأنه بهذا الصدد. وأضاف "بحثت مع وزير الخارجية بومبيو إمكانية تطبيع دول إضافية في المنطقة علاقاتها مع إسرائيل، وآمل أن تكون هناك أخبار جيدة في المستقبل القريب".

وتابع "الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة لم يتضمن أي موافقة إسرائيلية على أي اتفاقيات سلاح".

وفي 18 أغسطس/ آب الجاري، جدد نتنياهو، معارضة حكومته بيع الولايات المتحدة طائرات من طراز "F-35" إلى الإمارات.

وقال في بيان آنذاك، إنه "منذ البداية، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بيع طائرات مقاتلة من طراز "F-35″ وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة أيا كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع دولة إسرائيل".

وبدأ الوزير الأمريكي جولة في الشرق الأوسط بزيارة للقدس بهدف إظهار الدعم الأمريكي لجهود السلام وبناء جبهة في مواجهة إيران. وتشمل الجولة السودان والإمارات والبحرين.

تسعى الإمارات منذ 2011 إلى اقتناء طائرات F-35 إلا أن إدارة أوباما كانت ترفض ذلك

وأُعلن في 13 أغسطس آب عن اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. لكن ظهرت في إسرائيل بعض الأصوات المعارضة بسبب احتمالات حصول الدولة الخليجية على أسلحة أمريكية متطورة مثل الطائرة الحربية إف-35.

وقال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض لقناة (سي.إن.إن) التلفزيونية يوم السبت إن الإمارات "تحاول منذ وقت طويل الحصول على إف-35".

وأضاف "اتفاقية السلام الجديدة هذه يجب أن تزيد من احتمالية حصولهم عليها. لكننا نراجع الأمر".

وتسعى الإمارات منذ 2011 إلى اقتناء الطائرات المقاتلة "F-35" إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كانت ترفض ذلك، فيما وافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب عام 2017 على النظر في طلب أبو ظبي للدخول في محادثات أولية بشأن شراء المقاتلات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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