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سياسة|تركيا

بالجرارات.. وزراء أتراك يشاركون في البحث عن مفقودي الفيضانات (فيديو)

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (يمين) يشارك في أعمال البحث عن مفقودين
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (يمين) يشارك في أعمال البحث عن مفقودين
24/8/2020

وشارك كل من وزراء الداخلية والبيئة والزراعة في تركيا عملية البحث عن مفقودين عبر ركوبهم داخل جرارات ودخولهم لمنطقة الفيضانات للمشاركة بالبحث عن مفقودين في منطقة جيرسون شمال شرق تركيا.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم وفقد 12 آخرون في سيول عارمة بمنطقة البحر الأسود بشمال تركيا، الأحد، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.

وأظهرت لقطات مصورة من إقليم جيرسون في شمال البلاد مياه السيول الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير معتاد وهي تجرف الحطام والمركبات على طول الطريق لتطمرها في الوحل.

وشوهد سكان المنطقة وهم ينظفون الشوارع، في حين استُخدمت معدات البناء في رفع الحطام وإخلاء الطرقات منه.

وقالت السلطات التركية إن السيول انتشرت إلى الولايات المجاورة أيضا، وتسببت في وقوع إصابات في مدينتي ريزا وطرابزون.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد قال في وقت سابق للصحفيين في جيرسون إنه جرى إنقاذ 133 شخصا حتى الآن، إلا أن وكالات الإغاثة والسلطات تقوم بعمليات للعثور على المفقودين.

وقالت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إنها أرسلت فريقا من 40 شخصا لبدء عمليات البحث والإنقاذ، بعد ورود تقارير عن هطول أمطار غزيرة خلال الليل، مضيفا أن الفرق في الأقاليم الأخرى كانت تنتظر وهي في وضع الاستعداد.

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وفي حديثه إلى جانب صويلو، قال وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي إن هطول الأمطار في جيرسون تجاوز متوسط شهر أغسطس/آب بمقدار 1.5 مرة.

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها تدفق المياه بهذا الشكل وسيولا من هذا القبيل. سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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