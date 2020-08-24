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سياسة|السعودية

أثارت غضبا.. ناشطة سعودية تطالب النساء بالتخلي عن النقاب (فيديو)

الناشطة السعودية إيناس الحنطي
الناشطة السعودية إيناس الحنطي
24/8/2020

وقالت السعودية إيناس الحنطي: "ثقافة المجتمع الذي نعيش فيه أن المرأة كلما تسترت تبني حواجز بينها وبين من ليسوا محارم لها أو الأطراف الأخرى، وبالذات المنقبة لا يتقرب منها الرجال ليتعاطوا معها بسهولة".

وتابعت الحنطي: "كلما قل التستر قلت الحواجز، وكان التعامل أكثر سهولة وبساطة".

وتسبب الفيديو في ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد وآخر مهاجم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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