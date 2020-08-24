أثارت غضبا.. ناشطة سعودية تطالب النساء بالتخلي عن النقاب (فيديو)

وقالت السعودية إيناس الحنطي: "ثقافة المجتمع الذي نعيش فيه أن المرأة كلما تسترت تبني حواجز بينها وبين من ليسوا محارم لها أو الأطراف الأخرى، وبالذات المنقبة لا يتقرب منها الرجال ليتعاطوا معها بسهولة".

وتابعت الحنطي: "كلما قل التستر قلت الحواجز، وكان التعامل أكثر سهولة وبساطة".

وتسبب الفيديو في ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد وآخر مهاجم.

#اخرسي_إيناس_الحنطي مغردون يستنكرون حديث ايناس الحنطي عن النقاب بأنه يصنع حواجز في التعامل مع الرجال، إذ يرى المغردون ان هذا هو الهدف من فرض الحجاب اساسًا، وذلك خلال نقاشها مع متابعاتها حول الحجاب والنقاب. pic.twitter.com/ule77AEbIs — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 24, 2020

لوحدها تلفت الانتباه بسبب حجابها . ربي يحفظها ويوفقها #اخرسي_ايناس_الحنطي pic.twitter.com/qLlTt1zlct — ابو الوليد المطيري (@abdulmohsen305_) August 24, 2020

#اخرسي_ايناس_الحنطي التاق مليان من الصحويين المتشددين ما ادري هل هم حسابات غير حقيقية او انه فعلًا بيننا الكثير من المتشدديين والمتخفيين .

قدْف وشتم وتكفير لها مع انها ما قالت شيء غلط … الىْقاب مو شيء ديني هو شيء فرضته العادات الدْكورية وفعلًا يمثل نوع من الاستعىاد للانثى. — نتاليا (@rrnn_99) August 24, 2020

شوفي لما يكون الامر متعلق ب ( ديننا ) معناها هنا خط احمر ماتجين وتهجمين علينا بدون دلائل من الكتاب او السنه وتقولين احنا ( عديمات كرامه – نتفشل من وجهنا ) اذا كان في شي يفشل لا مو يفشل الا ينزل الراس فهو امثالك في مجتمعنا الحجاب و النقاب مو خيار هذا واجب واذا في شي تعترضين عليه — رغد. (@raghad5503) August 24, 2020

اللهم استرنا و اعن بناتنا على الستر و العفاف في زمن الشبهات

الحجاب دين و عباده مثل الصلاه يا عالم

#اخرسي_ايناس_الحنطي — أم هشام (@Umhisham2020) August 24, 2020

#اخرسي_ايناس_الحنطي

قال رسول الله ﷺ: ( يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار )

أللهم ثبتنا حتى نلقاك 🤍 pic.twitter.com/2v2rd17Y4r — 11.11 🦋 (@layla10101919) August 24, 2020