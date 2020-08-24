البث الحي
سياسة|السعودية

"آل سعود لا يفهمون إلا القوة".. ناشط سعودي للعاطلين عن العمل: كونوا يدا واحدة (فيديو)

الناشط السعودي أنس الغامدي
الناشط السعودي أنس الغامدي
24/8/2020

وقال الغامدي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على تويتر إن "الشعب يبكي في الهاشتاغات"، مؤكدا أن الوصول إلى الهدف يكون عبر توحيد الكلمة وأن يكونوا يدا واحدة.

وتفاعلا مع الدعوة، قال مغردون إنه حان الوقت لتغيير ما سموه "النمط المخزي من المناشدة والمطالبة".

واعتبر مغردون أن العائلة الحاكمة والحكومة السعودية لا يفهمون إلا القوة.

ورأى الكثير من المتفاعلين مع الفيديو أن النظام السعودي "تستند قوته وعناده على خوف الناس الوهمي".

ويواصل نشطاء سعوديون منذ أشهر تغريدهم عبر وسم #تجمع_العاطلين_السعوديين للمطالبة بتوفير وظائف لهم.

للمزيد:

مرتديا زي التخرج.. أكاديمي سعودي يبيع الشاي على الطريق (فيديو)

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي