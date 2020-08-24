"آل سعود لا يفهمون إلا القوة".. ناشط سعودي للعاطلين عن العمل: كونوا يدا واحدة (فيديو)

وقال الغامدي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على تويتر إن "الشعب يبكي في الهاشتاغات"، مؤكدا أن الوصول إلى الهدف يكون عبر توحيد الكلمة وأن يكونوا يدا واحدة.

توكلوا على الله ثم خذوا شهاداتكم شباب و شابات هذا وطنكم و لكم كل الحق فيه.

الدين سمح لك يالمطالبة بكل الطرق المشروعة، #انتزع_حقك

#تجمع_العاطلين_السعوديين pic.twitter.com/d7gGmmeHRt — AnasAlghamdi أنس الغامدي (@AnasAlg32779382) August 23, 2020

وتفاعلا مع الدعوة، قال مغردون إنه حان الوقت لتغيير ما سموه "النمط المخزي من المناشدة والمطالبة".

واعتبر مغردون أن العائلة الحاكمة والحكومة السعودية لا يفهمون إلا القوة.

ورأى الكثير من المتفاعلين مع الفيديو أن النظام السعودي "تستند قوته وعناده على خوف الناس الوهمي".

ويواصل نشطاء سعوديون منذ أشهر تغريدهم عبر وسم #تجمع_العاطلين_السعوديين للمطالبة بتوفير وظائف لهم.

منطق الدونية والتسول يغري الحكام العملاء بمزيد من الضغط على رقاب الشعوب وهم يعلمون أن الشعوب مارد فتاك إذا انتفض فلا بقاء لهم .. وللأسف نحن مازلنا لم ندرك قوتنا .. https://t.co/xWL44nfs7I — زُهيرة الأُقحوان (@aloqhoan) August 23, 2020

كلام منطقي صريح وواضح 👋رسالتك قوية يا أخي وحديثك مؤلم ذو شجون ينم عن مواطن صالخ وغيور يشعر بآلام شعبه ومعانات أهله في بلاد الحرمين التي ورطها الاستعمار بعصابة لصوص تلهط مداخيل النفط منذ 70 عاما ولليوم والشعب90% بلاسكن والراتب مايكفي الحاجة #انتزع_حقك #تجمع_العاطلين_السعوديين — ALYMANY (@abdullahebb) August 23, 2020

كلام ثمين ومهم للغاية الله يحفظك استاذ أنس

آن الآوان لتغيير النمط المخزي من المناشدة والمطالبة ابن سعود ما يفهم إلا القوة

فقط اجتماع العاطلين في اماكن محددة باعداد كبيرة سيجعل النظام يذعن لمطالب العاطلين

النظام تستند قوته وعناده على على خوف الناس الوهمي — عدنان (@3_ddnann) August 23, 2020

كل مسؤول يأتي لابد يكون هدفه وهمه الأول ملف توظيف العاطلين وليس برامج ومبادرات ونسب توطين وكلها على استحياء #تجمع_العاطلين_السعوديين https://t.co/z3NyfnYZ3s — غدير (@Ghadir_74) August 24, 2020

بيض الله وجهك أخي أنس وعلمك غانم

انشهد إنك عطيتهم الزبدة

وزبدة الهرج نيشان على مايقولون

بن سعود مايمشي الا بدق الخشوم لأنه لئيم واللئيم ماتنفع معه المطالبات والمناشدات والا نهايتك يادارس الهندسة والطب والحاسب وبقية التخصصات نهايتكم بسطة شاي جمر وكل يوم مندوب البلدية طاب عليك — $t.t ( أبوحاتم) t.t.$ (@kNib2EZZia549Fc) August 23, 2020

لا يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم — Aftermath | مابعد الكارثة (@AftermathMatrix) August 24, 2020

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