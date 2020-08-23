وصفته بـ"المغرد الجميل".. ناشطة سعودية تهنئ متحدث الجيش الإسرائيلي بعيد ميلاده (فيديو)

وقالت الشمري في الفيديو "مرحبا، من المغردة سعاد الشمري من السعودية إلى المغرد أفيخاي أدرعي".

شكرًا جزيلًا للصديقة السعودية #سعاد_الشمري @SouadALshammary على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي. أنت مثل وقدوة للكثيرين pic.twitter.com/cl7M9X3du3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2020

وتابعت "المغرد الجميل الذي دائما يكتب لنا آيات قرآنية وأحاديث ويستنبط من عقيدتنا كمسلمين ما يدعو للسلام والتعايش والتسامح ويبارك لنا في كل مناسبة سواء دينية أو وطنية ويملك حسابا جميلا يدعو للتسامح والسلام بغض النظر عن وظيفته".

واستطردت موجهة حديثها لأدرعي "بمناسبة عيد ميلادك أقول لك كل عام وأنت بخير، وأتمنى أن هذه الأعوام القادمة وهذه السنة الجديد تكون سنة سلام على شعبينا وعلى جميع شعوب المنطقة".

https://twitter.com/gebraniet/status/1297296198903238658?ref_src=twsrc%5Etfw

ورد أدرعي على الفيديو بتعليق كتب فيه "شكرًا جزيلًا للصديقة السعودية سعاد الشمري على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي.. أنت مثل وقدوة للكثيرين".

وفجر فيديو الناشطة السعودية موجة غضب واسعة على منصات التواصل، وانتقد مغردون "انبطاح" الشمري وتناسيها لمعاناة الشعب الفلسطيني، ومباركتها للتطبيع مع إسرائيل.

هم نسوا أن السعودية بلد الحرمين وقبلة المسلمين و مركز للفكر الاسلامي المحافظ . الثورة لتحرير القدس قد تبدأ من الشارع السعودي تذكروا التفجيرات التي حدثت ضد الوجود الامريكي في السعودية العقيدة الاسلامية اقوى وابقا من بن سلمان وبن زابد#التطبيع_خيانة #السعودية #الامارات https://t.co/f0sz8V7IRw — عبد الله الغانم (@0alghanem0) August 23, 2020

وبشكل فج، يطالب عدد من الكتاب السعوديين بالتطبيع العلني مع إسرائيل كما فعلت الإمارات، وسط رفض شعبي من البلدين، في وقت يتناثر فيه الحديث عن علاقات سرية بين الرياض وتل أبيب وزيارات متبادلة تمهيدًا لإبرام اتفاق تطبيعي جديد.

وقبل أكثر من 10 أيام، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

سؤال ماعلاقة #سعاد_الشمري مع الصهيوني #افيخاي_ادرعي هل تم شراءها كعميلة موساد و جاسوسة للكيان الصهيوني ؟؟ مع ذي العلاقة بينهم العلنية الا تستحق سعاد الشمري التحقيق معها من قبل الجهات المختصة ومعرفة مايدور بينها وبين ادرعي بالخفاء ؟؟#الطابور_الخامس https://t.co/kjI0DY24MU — المستشار أبو البراء (@MBS___1___2030) August 23, 2020

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين أبو ظبي وتل أبيب، لتصبح الإمارات بذلك ثالثة دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد مصر في 1979 والأردن في عام 1994.

وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدته "خيانة من الإمارات للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية".

ما سر هذا الابتذال والرخص والهوان؟

لو يخففوا هذا الحب قليلاً، فهذه العلاقات الإباحية العلنية مفجعة وليتها بقت بالسر حتى نظل نشك بأن #فلسطين لم تكن وحدها محتلة وأن الصهاينة بلسان عربي حكموننا بالخفاء، وأن لا قرابة تجمع بين آل سعود وآل صهيون.#التطبيع_خيانة https://t.co/u8V6qYGaSr — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) August 23, 2020

سعاد الشمري تحب الشهرة والشو الإعلامي وتعمل أي شيء من أجل الظهور عبر الشاشات تنسب نفسها للسعودية وهي التي كانت تشتم وتسب السعودية وقيادتها وشعبها الآن تعمل نفسها سفير وتهني افخاي بعيد ميلاده على أساس أنه من مواليد الرياض 🤦🤦🤦🤦🤦صبرنا يارب 🤗 https://t.co/RftlU1bot9 — أبوهاشم ألهاشمي (@Abohashem2222) August 23, 2020

الطيور على أشكالها تقع https://t.co/MSE8asHO7u — شجاع العتيبي (@Arabs2014) August 23, 2020

مؤسف ياعرب .. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت

نحن نلوم الحكام المتصهينين العرب ولكن هذا الصنف لايمثل الشعوب العربية الحرة https://t.co/x1a1HBoM64 — Sky (@Sky46710534) August 22, 2020