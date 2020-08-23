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وصفته بـ"المغرد الجميل".. ناشطة سعودية تهنئ متحدث الجيش الإسرائيلي بعيد ميلاده (فيديو)

الناشطة السعودية سعاد الشمري تهنئ أفيخاي أدرعي بعيد ميلاده
الناشطة السعودية سعاد الشمري تهنئ أفيخاي أدرعي بعيد ميلاده
23/8/2020

وقالت الشمري في الفيديو "مرحبا، من المغردة سعاد الشمري من السعودية إلى المغرد أفيخاي أدرعي".

وتابعت "المغرد الجميل الذي دائما يكتب لنا آيات قرآنية وأحاديث ويستنبط من عقيدتنا كمسلمين ما يدعو للسلام والتعايش والتسامح ويبارك لنا في كل مناسبة سواء دينية أو وطنية ويملك حسابا جميلا يدعو للتسامح والسلام بغض النظر عن وظيفته".

واستطردت موجهة حديثها لأدرعي "بمناسبة عيد ميلادك أقول لك كل عام وأنت بخير، وأتمنى أن هذه الأعوام القادمة وهذه السنة الجديد تكون سنة سلام على شعبينا وعلى جميع شعوب المنطقة".

https://twitter.com/gebraniet/status/1297296198903238658?ref_src=twsrc%5Etfw

ورد أدرعي على الفيديو بتعليق كتب فيه "شكرًا جزيلًا للصديقة السعودية سعاد الشمري على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي.. أنت مثل وقدوة للكثيرين".

وفجر فيديو الناشطة السعودية موجة غضب واسعة على منصات التواصل، وانتقد مغردون "انبطاح" الشمري وتناسيها لمعاناة الشعب الفلسطيني، ومباركتها للتطبيع مع إسرائيل.

وبشكل فج، يطالب عدد من الكتاب السعوديين بالتطبيع العلني مع إسرائيل كما فعلت الإمارات، وسط رفض شعبي من البلدين، في وقت يتناثر فيه الحديث عن علاقات سرية بين الرياض وتل أبيب وزيارات متبادلة تمهيدًا لإبرام اتفاق تطبيعي جديد.

وقبل أكثر من 10 أيام، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين أبو ظبي وتل أبيب، لتصبح الإمارات بذلك ثالثة دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد مصر في 1979 والأردن في عام 1994.

وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدته "خيانة من الإمارات للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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