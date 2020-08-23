ماذا يخبئ عام 2020.. ناسا تحذر من ارتطام محتمل لكويكب بالأرض

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية وشبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، قوله إن فرصة ارتطام الكويكب بالأرض أقل من 0.41%، إلا أنها تظل واردة.

ويبلغ قطر الكويكب نحو سبعة أقدام، ورصد للمرة الأولى في 2018، إلا أنه لم يصنف ضمن الأجسام الخطرة.

وفي حال ارتطام هذا الكويكب بالأرض، فلا يتوقع أن يحدث تأثيرا كبيرا، كون ناسا تصنف الأجسام الفضائية التي يبلغ قطرها أكثر من 140 مترا على أنها خطيرة، حسب المصدر ذاته.

وفي فبراير/ شباط الماضي، حذرت "ناسا" من كويكب وصف بـ"الخطير"، قالت حينئذ إنه " لو ارتطم بالأرض يمكن أن يتسبب في انقراض البشرية".