"ليس للسقوط قاع".. أطفال إماراتيون يفجرون غضبًا بعد ارتدائهم علم إسرائيل

وأعاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر نشر الصورة، والتي أحدثت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد حساب إسرائيل بالعربية: "ما أجمل أطفال دبي وهم يعزفون لحن السلام.. صورة لبعض من الأطفال الإماراتيين وهم يرتدون قمصان تحمل العلمين الإسرائيلي والإماراتي بعد الإعلان عن اتفاقية السلام بين الدولتين".

بينما علق ناشطون، منتقدين الخطوة والصورة ووصفوها بأنها "مسخ متعمد للقيم والمبادئ وسلخ للهوية والمعتقد، ليس مجرد تطبيع سياسي بين حكومتين بل تزاوج وتوأمة".

وأضاف معلقون: "ليس للسقوط قاع"، مردفين: "وكنا نظن أن إسرائيل من احتلت فلسطين لا العكس".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ما أثار ردود فعل شعبية عربية غاضبة.

וממתק אחרון בהחלט שנשלח אליי ממש עכשיו בווטסאפ משם pic.twitter.com/KSgFnLsXbr — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) August 21, 2020

ما أجمل أطفال دبي وهم يعزفون لحن السلام… صورة لبعض من الأطفال الإماراتيين وهم يرتدون قمصان تحمل العلمين الإسرائيلي والإماراتي بعد الإعلان عن اتفاقية السلام بين الدولتين@kaisos1987 pic.twitter.com/Mvu9LstI8S — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 21, 2020

https://twitter.com/OsamaAliRantise/status/1296908121449861125?ref_src=twsrc%5Etfw

اطفال فلسطين تواجه بالحجارة الاحتلال واطفالكم يقيمون في الامارة لأسرائيل احتفال

غارقين في مستنقع القذارة

تعومون في بحر من الجهل والضلال.

امتلكتم المال وافتقدتم الكرامة

فوحدها الكرامة لا تشترى بالمال https://t.co/zqSDVBv0E1 pic.twitter.com/JofHBNBpXj — المستشار قاسم حدرج (@almostshar202) August 22, 2020

صورة توجع القلب

اقسم بالله دمي فاير بسبب صهاينة العرب https://t.co/EzfGZWAPwp — مجدي عُقبة (@OQBAH33) August 13, 2020

جيل المستقبل الذي يتم إنشاءه في الإمارات على يد #بن_زايد pic.twitter.com/0PfJTEZKVJ — عبدالله هاشم المريش (@almoresh1) August 21, 2020

هكذا يربون الاجيال

ويزجون بالأطفال في السياسة ..

بأن الصهاينة .. احباء واصدقاء

وان المسلمين اعداء pic.twitter.com/GG7nBAU45o — فهد العمادي (@fahedalemadi) August 22, 2020

جيل المستقبل بين مسحول ومطبع pic.twitter.com/TPXssRKI6f — علي طالب الششتري (@shishtari) August 22, 2020

هكذا تربى أبناؤنا وهكذا ربَّى بعضكم أبناءه سيقهر أبناؤنا عمَّا قليلٍ -بإذن الله- هذه الدبابة وستصهر حجارة السجيل التي بأيديهم آلات الحرابة وأما أبناؤكم فسيعشعش الذل في قلوبهم وتستمرئ الهوان نفوسهم فلا هم بعيش عزيز ظفروا ولا هم على الأمم ظهروا ولآخرتهم بما اقترفت أيديهم خسروا pic.twitter.com/sbyJWqq2cP — د.حذيفة عبداللَّه عزام (@Azzamhuthaifa2) August 23, 2020

الخيار في تربية أبنائك متروك لك فاختارة من الآن …

إما أن تصنع منهم رجالاً تتكئ عليهم أمة لإنتشالها من ذلها

وإما أن تصنع منهم مخانيثاً يزيدون ثقل غثائها وعهرها … pic.twitter.com/VHlPFk4O37 — جمال البرغوثي (@albargothyjamal) August 21, 2020