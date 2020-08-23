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سياسة

"ليس للسقوط قاع".. أطفال إماراتيون يفجرون غضبًا بعد ارتدائهم علم إسرائيل

أطفال إماراتيون يرتدون قمصانا عليها علم إسرائيل والإمارات في دبي
أطفال إماراتيون يرتدون قمصانا عليها علم إسرائيل والإمارات في دبي
23/8/2020

وأعاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر نشر الصورة، والتي أحدثت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد حساب إسرائيل بالعربية: "ما أجمل أطفال دبي وهم يعزفون لحن السلام.. صورة لبعض من الأطفال الإماراتيين وهم يرتدون قمصان تحمل العلمين الإسرائيلي والإماراتي بعد الإعلان عن اتفاقية السلام بين الدولتين".

بينما علق ناشطون، منتقدين الخطوة والصورة ووصفوها بأنها "مسخ متعمد للقيم والمبادئ وسلخ للهوية والمعتقد، ليس مجرد تطبيع سياسي بين حكومتين بل تزاوج وتوأمة".

وأضاف معلقون: "ليس للسقوط قاع"، مردفين: "وكنا نظن أن إسرائيل من احتلت فلسطين لا العكس".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ما أثار ردود فعل شعبية عربية غاضبة.

https://twitter.com/OsamaAliRantise/status/1296908121449861125?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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