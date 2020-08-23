ليبيا: متحدث باسم حفتر يهاجم وقف إطلاق النار ويؤكد الاستعداد للقتال (فيديو)

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، الأحد، إن قوات الوفاق الليبية تعقد اجتماعات وقررت مهاجمة مدينة سرت الاستراتيجية.

وأضاف أن مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج "مبادرة السراج تمت كتابتها في عاصمة أخرى.. للتسويق الإعلامي وذر الرماد في العيون".

وذكر المسماري " خلال الثلاثة أيام الماضية تم رصد تحركات مشبوهة لميليشيات ومرتزقة تركيا، ورصد سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي".

وتابع المسماري أن قوات حفتر "الآن في وضع قتال وجاهزة للتعامل في حال تقدم أحد نحو مدينة سرت".

وتجنب المسماري في تصريحاته التعليق على مطالبة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.

اتفاق مفاجئ

والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، الأمر الذي لاقى ترحيبا دوليا وعربيا واسعا.

واتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

كما دعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس/ آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيين".

بينما ذكر بيان مجلس نواب طبرق، أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة".

يأتي ذلك عقب نحو شهرين على حشد الطرفين قواتهما حول سرت والجفرة، بينما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.