البث الحي
سياسة

"عُد إلى بلدك".. اعتداء عنصري على شاب من أصل مصري في نيويورك

صور لطارق بعد الاعتداء
صور لطارق بعد الاعتداء
23/8/2020

وقال فرع المنظمة في نيويورك، إن طارق السيد، وهو مصري أمريكي يبلغ من العمر 18 عامًا، تعرض للاعتداء بمضرب بيسبول والشتم، من قبل جاره الأمريكي الأربعيني، في هجوم عنصري معاد للمهاجرين وللعرب.

ووقع الحادث في 13 من الشهر الجاري، في جزيرة ستاتين، عندما ثقب المهاجم الإطار الخلفي لسيارة طارق، وعندما خرج الشاب لتفقد إطار السيارة، اعتدى عليه المهاجم بمضرب بيسبول وضربه في رأسه وأسقطه أرضًا ووجه له شتائم وإهانات عنصرية.

وبحسب ما ورد، حاول المهاجم ضرب طارق مرة أخرى بمضرب البيسبول، لكن الشاب تمكن من الهرب رغم مطاردة المهاجم له لمسافة طويلة.

وأثناء الحادث، قال المهاجم لطارق "سأكسر فكك"، "عد إلى بلدك أيها القذر"، "أعرف أين يعيش أصدقاؤك"، وتجمع حشد كبير في مكان الاعتداء بينهم أصدقاء طارق وانتظروا الشرطة، لكن المهاجم استمر في شتم طارق وأصدقائه وهددهم بالقتل هم والعرب. وفي مرات سابقة، أطلق المهاجم ألقابًا وتهديدات مماثلة لطارق وأصدقائه.

ونُقل طارق في سيارة إسعاف إلى مستشفى محلي، وقد أصيب بكسر في ساعده وإصابة في رأسه من بين إصابات أخرى، بينما تم اعتقال المهاجم.

وقال المدير القانوني لـ"كير" في نيويورك، أحمد محمد "هذا الهجوم الوقح على مراهق أمر مزعج وليس له مكان في مدينتنا. لا ينبغي مهاجمة أي شخص أو العيش في خوف بسبب عرقه أو جنسه".

وتابع "أوضح المعتدي دوافعه بوضوح، وتحتاج شرطة نيويورك إلى فتح تحقيق في جريمة كراهية".

وفي الأسبوع الماضي، دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، شرطة نيويورك إلى بدء تحقيق في جرائم الكراهية بعد أن تعرضت شابة ترتدي الحجاب للاعتداء عليها بزجاجة من البول والافتراءات المعادية للإسلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + كير
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)