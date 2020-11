عدّاء أمريكي يحاول إطفاء حريق غابة بقدميه.. كيف كانت النتيجة؟ (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو جوي، مورفي وهو يتحرك بين النيران محاولًا إطفاء الحريق، بعد أن اجتاحت عاصفة موسمية قوية المنطقة ساهمت في اشتعال الغابة نتيجة البرق الجاف.

ووفق شبكة "أريزونا فاميلي"، كان مورفي يتدرب على ماراثون فائق لمسافة 100 ميل في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وكان خارجًا في مساره المعتاد كل يوم، للركض من 10 إلى 20 ميلًا في الصباح.

وقال في تصريحات محلية، إنه كان يريد منع اللهب من الانتشار عبر الممر ومنعه من الانتشار في أجزاء أخرى من محمية متنزه McDowell Mountain الإقليمي المغلق، فجازف محاولًا إطفائه بقدميه، لافتًا إلى أنه لم يكن قلقًا من احتمال وقوعه في شرك النيران.

وتابع "لقد كان نوعًا من العمل في اتجاه واحد وشعرت بأنه كان بالفعل تحت السيطرة… أردت فقط التأكد من عدم عبوره للممر والتوجه شمالًا. لم يكن هناك أحد".

ولم يصب مورفي بأذى، لكنه قال ضاحكًا "نعل حذائي ذاب، ولدي الكثير من الشعر المجعد"، وتابع "أشعر وكأنني قمت بدوري. ربما منعت بالفعل 100 أو 150 ياردة من انتشار النيران النار على هذا المسار".

McDowell Mountain Regional Park is temporarily closed due to wildfire activity. Recreating in the park at this time can hinder efforts by first responders and put you in harms way. #StaySafe #McDowellFire #AZForestry https://t.co/uCQNfXhY1s — Maricopa County Park (@MCParks) August 21, 2020

وقال إنه ظل هناك لمدة ساعتين تقريبًا قبل أن تكتشفه المروحية، وتابع "لقد فعلت الكثير، بقدر ما أستطيع لعمل شيء إيجابي".

ووفقًا لمديري الإطفاء، فإن الحريق بالمنطقة مستقر بسبب درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة المتزايدة، لكنهم يتوقعون أن يصبح أكثر نشاطًا مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يهدد نحو 200 فدان بالحرق بينها أبنية أساسية وأبراح اتصالات ومحمية ومرافق حيوية.

ونبّهوا بأن السكان في حاجة دائمًا إلى البقاء في حالة تأهب والاستعداد للإخلاء في غضون لحظات، ويقول مديرو الإطفاء إنهم قلقون بسبب ارتفاع درجات الحرارة واحتمال حدوث البرق الجاف مع العواصف الرعدية المسائية.