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سياسة

البرلمان العراقي يدعو لتحرك سريع إزاء قطع إيران مياه نهرين

رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي
23/8/2020

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار بالبرلمان سلام الشمري في بيان إن "قطع إيران لمياه النهرين سيلحق ضررا كبيرا بالعراق".

وأضاف الشمري أن "الأمر يتطلب تحركا سريعا من الحكومة وعبر الجهات المعنية لضمان حق العراق في مياه الأنهر القادمة من إيران".

وينبع نهرا "سيروان" و"الزاب الأسفل" من إيران ويدخلان حدود العراق في محافظة السليمانية (في إقليم كردستان العراق) شمال شرقي البلاد.

وقال بيان لحكومة إقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي إن إيران قطعت في منتصف أغسطس/ آب الجاري مياه النهرين بشكل كامل للعام الثالث على التوالي.

وتعمد إيران، منذ 3 سنوات على الأقل، إلى خفض تدفق مياه الأنهر المتجهة إلى العراق أو قطعها بالكامل خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب بضرر للمحاصيل الزراعية ونقص في المياه الخام لمحطات التصفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية عوني ذياب، السبت، إن قطع مياه النهرين أثر بشكل كبير في المخزون المائي لسدي "دربنديخان" و"دوكان" بمحافظة السليمانية (شمال شرق)، وعلى المواطنين والزراعة في حوض النهرين.

ويشكو العراق منذ سنوات من قلة تدفق المياه في الأنهر التي تدخل البلاد جراء نقص تساقط الأمطار في موسم الشتاء فضلاً عن قطع إيران للمياه.

المصدر : الأناضول
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