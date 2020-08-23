الإمارات تجند يمنيين للقتال ضد حكومة الوفاق في ليبيا.. إليك التفاصيل

وقال عادل الحسني، القيادي البارز في "المقاومة الجنوبية" (مجموعة مسلحة موالية للحكومة قاتلت الحوثيين جنوبي اليمن)، عبر حسابيه في "تويتر" و"فيسبوك" إن الإمارات جندت 40 يمنيا للقتال ضد حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وأضاف: "الإمارات أخذت 40 مجندا يمنيا إلى ليبيا للقتال هناك مع مرتزقة شركة فاغنر الروسية".

الإمارات اخذت 40 مجند يمني إلى ليبيا للقتال هناك مع شركة فاغنر الروسية وتعطي كل واحد مبلغ 5000 سعودي شهرياً،،

نشرت بعض الأسماء والصور على صفحتي بالفيس بوك… — عادل الحسني (@Adelalhasanii) August 23, 2020

وذكر أن "هؤلاء تم نقلهم إلى مدينة سرت الليبية للقتال كمرتزقة، وتعطي الإمارات كل مجند منهم مبلغ 5 آلاف ريال سعودي (نحو 1300 دولار) شهريا".

وأوضح الحسني أن "المجندين ينتمون إلى مناطق يمنية جنوبية في محافظتي الضالع ولحج".

ونشر الحسني صور عدة لمن قال إنهم ضمن المجموعة.

وقال الحسني: "الإمارات تتعامل مع أدواتها في اليمن كعملاء حتى تخرجهم يقاتلوا خارج البلاد، في انتهاك للقانون الدولي".

ولم تعلق السلطات الإماراتية أو اليمنية على ما ذكره الحسني.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا عن "تورط" أبوظبي، في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا ضمن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.