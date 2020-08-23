أثار هلعا.. انفجار جديد جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الانفجار تسبب في حال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة.

ونقلت الوكالة عن أمين القعقور، رئيس بلدية بعاصير، قوله إن "الخبير العسكري الذي كشف على موقع الانفجار بالقرب من مدافن البلدة الجديدة، أوضح أنه ناجم عن قنينة بداخلها مواد شديدة الاشتعال، تفاعلت مع حرارة الطقس العالية، ما أدى إلى انفجارها، من دون التسبب في أية خسائر في الأرواح".

ونفى القعقور أن يكون السبب انفجار قنبلة أو إصبع ديناميت كما أشيع مسبقا.

انفجار إلى جانب "الجبانة" في بلدة بعاصير، سُمعت أصداؤه في أرجاء البلدة والمحيط. pic.twitter.com/30cnfMtwDH — Ali Hmeidan (@hmeidan_ali) August 23, 2020

صوت انفجار في المنطقة الواقعة بين برجا وبعاصير في الشوف . pic.twitter.com/FmgizVzw6f — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) August 23, 2020

سماع دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة، وتسبب بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة pic.twitter.com/0aykZspXG9 — Lbl Basketball News (@news_lbl) August 23, 2020

https://twitter.com/saryajaffall/status/1297525668406796289?ref_src=twsrc%5Etfw