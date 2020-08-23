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سياسة|لبنان

أثار هلعا.. انفجار جديد جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

23/8/2020

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الانفجار تسبب في حال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة.

ونقلت الوكالة عن أمين القعقور، رئيس بلدية بعاصير، قوله إن "الخبير العسكري الذي كشف على موقع الانفجار بالقرب من مدافن البلدة الجديدة، أوضح أنه ناجم عن قنينة بداخلها مواد شديدة الاشتعال، تفاعلت مع حرارة الطقس العالية، ما أدى إلى انفجارها، من دون التسبب في أية خسائر في الأرواح".

ونفى القعقور أن يكون السبب انفجار قنبلة أو إصبع ديناميت كما أشيع مسبقا.

https://twitter.com/saryajaffall/status/1297525668406796289?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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