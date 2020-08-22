مسؤول إيراني يؤكد: علاقاتنا التجارية مع الإمارات متنامية

وقال "فرشيد فرزانكان" في تصريح لوكالة أنباء "فارس" نشر اليوم السبت إن الامارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لإيران، وإن الغرفة التجارية تسعى لصون وترقية الروابط الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار الى أن واردات إيران من الإمارات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية بل تشمل المعدات والقطع المستخدمة في الصناعات منها الآليات وقطع غيار تصنيع الهواتف الذكية والحاسوبات اللوحية والمحمولة وأقطاب الغرافيت وغيرها.

وأوضح فرزانكان أن الصادرات الايرانية للإمارات كباقي الدول بإمكانها أن تكون محركًا للوظائف والإيرادات للبلاد فيما يخص النقد الأجنبي.

الغرفة الايرانية الاماراتية: علاقتنا التجارية متنامية https://t.co/nGeVWmmvPd pic.twitter.com/2UfMul5NGg — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) August 22, 2020

يأتي ذلك وسط تصاعد للتوتر بين البلدين على خلفية مقتل صيادين إيرانيين الإثنين الماضي، وبعد إعلان طهران احتجاز قوات خفر السواحل الإيرانية، سفينة إماراتية بعد تجاوزها الحدود المائية بين البلدين.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تغض الطرف عن أي انتهاكات ضد مواطنيها ومصالحها في مياه الخليج، بينما قدم القنصل الإماراتي في إيران خلال استدعائه إلى الخارجية الإيرانية، اعتذارا رسميا لطهران عن مقتل الصياديْن.

كما يأتي أيضًا، بعد 10 أيام على إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسط رفض فلسطيني وغضب شعبي عربي.

وأمس، قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية أمير عبد اللهيان إن الإمارات تتخطى بصورة غير حكيمة الخطوط الحمر للأمن الجماعي في منطقة الخليج، وأضاف أنها تتحمل وجود اليد الخفية للصهاينة في المنطقة.

بينما قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في ندوة عبر الإنترنت مع المجلس الأطلسي إن الاتفاق الذي توصلت له بلاده مع إسرائيل لا علاقة له بإيران.

وفي مطلع الشهر الجاري، أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، محادثات "ودية وصريحة" مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، عبر تقنية الفيديو كنفرنس، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

وبحث الوزيران خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين طهران وأبو ظبي والمستجدات في المنطقة، وأكدا استعداد البلدين لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وقالت الإمارات إن الوزيرين بحثا مستجدات جائحة فيروس كورونا وتعزيز التعاون الدولي لتجاوز تداعياته.