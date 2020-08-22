"شكلك مينفعش".. حرمان طالب مصري من القبول بالكلية بسبب "خِلقته" (فيديو)

ويعاني أحمد من حالة طبية مشهورة، عرضته للتنمر أكثر من مرة في صغره وفى المدرسة، وكان ينكمش قليلاً خوفاً من التنمر عليه، ولكن القصة ازدادت عقب رفضه بالكلية.

ونشر أحمد تفاصيل الواقعة على صفحته بموقع فيسبوك، لتحظى بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط حملات دعم لافتة للطالب الذي أنهى للتو مرحلة الثانوية العامة وكان حلمه الالتحاق بهذه الكلية.

وتوجه أحمد يوم الثلاثاء الماضي للتقديم في كلية التربية الرياضية، وتم تحديد موعد له يوم الخميس الماضي، وجلس لمدة ساعتين في انتظار الاختبارات وجلس مع مسؤول مجموعته وتم قياس الطول والوزن وكانا مناسبين تماماً.

لكنه بعدما رفع الكمامة من على وجهه، نظر إليه أحد الأطباء بشكل غريب، وطلب الحديث معه بشأن إحدى شفتيه، فأبلغه أنه يعاني من حالة طبية من الصغر وملتزم في العلاج وأنه أجرى جراحة ويستعد للثانية بعد 5 أشهر.

لكن جاء رد الطبيب "البس هدومك وروح… شكلك مينفعش"، ليُطرد ويُحرم من إكمال الاختبارات وحتى من استرداد المبلغ المالي الذي دفعه لإجراء اختبارات لم يدخلها، وفق رواية أحمد.

وقال أحمد "اللي موتني إن أنا ليه متقبلتش.. علشان شكلي مش لايق عالكليه على كلام اللي كان فوق ف الكشف الطبي.. يعني أنا قبيح.. بلد ماشية بالعنصرية طول عمرها".

واختتم بالقول "وأنا طفل ياما خدت تريقة واتعنصرت عنصرة هدت آمالي وطموحاتي في حاجه أنا مليش ذنب فيها.. والله مش أنا اللي خلقتني عشان أكون وحش في نظركم".

بدوره، أصدر عميد الكلية بيانًا أمس أوضح فيه أن الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، افتقد أحد شروط القبول بالكلية في إحدى اللجان المتخصصة وهي لجنة القوام".

وتابع "هذا ليس معناه أنه بهذا الوصف الذي يصف به نفسه علي الإطلاق ومن الممكن أن يكون مبدعًا ومتميزًا جدا عند التحاقه بأي كلية نظرية غير كلية التربية الرياضية"، لافتًا إلى أن أحمد أساء فهم عضو اللجنة.

وبعدها بساعات، دعا رئيس جامعة كفر الشيخ (شمالي مصر)، الطالب أحمد للحضور إلى مكتبه لإيضاح الحقائق وبحث تظلمه، مؤكدًا استعداد الجامعة فور التحاق الطالب بإحدى كلياتها تقديم أقصي خدمة طبية ممكنة له وعلى نفقة الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ في بيان، أن مجتمع الجامعة يرفض جملة وتفصيلا مبدأ التنمر، موضحًا أن الجامعة بها طلاب من ذوي الهمم، تحرص على تقديم كل سبل الرعاية لهم.

وأوضح أن كلية التربية الرياضية لها اختبارات قدرات ذات طبيعة خاصة وموحدة على مستوى الجمهورية ويجب الوقوف على قوام الطالب بصورة كاملة وتجرى الاختبارات تحت إشراف لجان من المجلس الأعلى للجامعات.