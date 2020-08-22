شاهد: عامل توصيل يتهجم على صيدلانية مصرية.. وحملة مقاطعة تنتصر لها

وقبل أيام، نشرت الصيدلانية ياسمين رشاد، سلسلة تدوينات وفيديو عبر فيسبوك، بدأتها باستغاثة، قبل 10 أيام، من هجوم عامل التوصيل عليها وسبه لها ومحاولة ضربها، بعد رفضه توصيل طلب كلفته به، لأنه كان تحت تأثير "المخدرات"، وفق قولها.

وقالت إن العاملين في الصيدلية لم يشهدوا ضده، مؤكدة أنها وأسرتها تعرضت لتهديدات من قبل عامل التوصيل وأصدقائه، بعد نشرها تفاصيل ما حدث، وقالت إن إدارة الصيدلية تجاهلتها وعاملتها بشكل غير لائق.

وأضافت أن الصيدلية استغنت عنها بعد ذلك، ولم تسلمها الإدارة "إخلاء طرف" أو باقي مستحقاتها، وناشدت ياسمين نقابة الصيادلة للتدخل ومساندتها حتى تحصل على حقها.

ولاقت مناشدة ياسمين تفاعلًا ورواجًا واسعًا من الصيادلة على وسائل التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حملة مقاطعة لسلسلة الصيدليات.

ودشنوا وسوما عدة تطالب بحق زميلتهم، من بينها (#صيدليات_سيف_بلاك_ليست) و(#مقاطعه_صيدليات_سيف) و(#حق_ياسمين_رشاد_لازم_يرجع).

بعدها، أصدرت مجموعة صيدليات سيف بيانا للرد على الحملة الموجهة ضدها، أكدت فيه سعيها لإظهار الحقيقة كاملة، ونشرت تفريغ كاميرات المراقبة في الصيدلية أثناء الواقعة، على مقطعين وبلا صوت.

وقالت المجموعة إنها أوقفت كل العاملين في الصيدلية يوم حدوث الواقعة وأحالتهم للتحقيق للوقوف على الحقيقة كاملة، مؤكدة سعيها للوصول إلى حق ياسمين والتواصل مع نقابة الصيادلة.

لكن ياسمين اتهمت إدارة الصيدليات بعمل "مونتاج" للفيديو وقص الأجزاء التي يعتدي فيها العامل عليها ويحاول ضربها مع عدم وجود صوت في مقطع الفيديو يثبت التعدي اللفظي عليها.

وفي اليوم التالي، أصدرت المجموعة بيانًا آخر أعلنت فيه عن فصل العامل الذي أهان الصيدلانية، بعدما أثبت التحقيق الداخلي إدانته، كما أعلنت تكريم ياسمين لاحقًا كنوع من التضامن معها.