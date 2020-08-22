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سياسة

حركة فتح توضح حقيقة "تسجيل مسرب" بين السيسي وعباس بشأن الإمارات (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "يمين" مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "يمين" مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
22/8/2020

وأوضح الجاغوب، وهو مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، حقيقة التسجيل، عبر صفحته في فيسبوك، السبت.

وقال إن جزءًا كبيرًا من التسجيل الذي ادعى الإعلام الإسرائيلي تسريبه، عبارة عن حديث عن منع الهجوم على أبو ظبي؛ بسبب الطائرة الإماراتية، التي حطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي، وعلى متنها مساعدات طبية موجهة للفلسطينيين، والتي رفضت السلطة الفلسطينية استقبالها.

وأوضح الجاغوب أن أغلب العبارات والجمل المذكورة في التسجيل كانت من تلك المكالمة بين الرئيسين بمناسبة عيد الفطر، لافتًا إلى أن التسجيل عبارة عن أجزاء من ثلاث مكالمات مع السيسي ومع شخصيات فلسطينية أخرى.

وتابع "ومنها مكالمة قديمة جدا" مؤكدا أن المكالمة خضعت لتركيب وقص ولصق لتظهر بتلك الصورة.

وفي وقت سابق انتشرت أنباء إسرائيلية عن تسجيل مسرب لمحادثة بين الرئيسين المصري والفلسطيني، طلب خلالها عباس من السيسي التوسط لـ"إصلاح ذات البين" بين السلطة الفلسطينية والإمارات، الأمر الذي دفع حركة فتح إلى الرد.

وقبل 10 أيام، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين أبو ظبي وتل أبيب، لتصبح الإمارات بذلك ثالثة دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد مصر في 1979 والأردن في عام 1994.

وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدته "خيانة من الإمارات للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل
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