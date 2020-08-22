جنوب السودان: مصرع 7 أشخاص في تحطّم طائرة شحن (فيديو)

وتحطمت الطائرة بُعيد إقلاعها على مسافة نحو 7 كيلومترات غرب المطار الدولي في جوبا (عاصمة جنوب السودان)، في ضواحي كاميرو.

وقال الوزير لوكالة فرانس برس "كان في الطائرة ثمانية أشخاص، ثلاثة من أفراد الطاقم وخمسة ركاب، نجت منهم امرأة واحدة وهي بصحة جيدة. وتابع "قضى الركاب الأربعة (الآخرون) وأفراد الطاقم الثلاثة".

وحسب الوزير، كان أفراد الطاقم من الجنسية الروسية والمسافرون من جنوب السودان.

وقال المدير العام لمطار جوبا، كور كوال أجيو، في تصريح لراديو تمازج إن طائرة شحن تحطمت في حي ريفيريندم (الاستفتاء) بعد دقائق من إقلاعها من المطار.

وكشف كوال النقاب عن أن طائرة الشحن كانت متجهة إلى مدينتي واو وأويل وعلى متنها عدد من الركاب.

وأوضح أنه لم ترد تفاصيل فورية عن سبب تحطم طائرة الشحن في الساعة التاسعة صباحًا، تقريبًا.

وقال: "هرع فريق من المطار إلى مكان الحادث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الضحايا".

وكانت الطائرة التابعة لشركة "ساوث ويست أفييشن" المحلية والمستأجرة من مصرف "أوبورتيونيتي بنك" تنقل أموالًا إلى منطقة واو في شمال غربي البلاد.