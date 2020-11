ترمب: لن يكون بإمكانكم معرفة نهاية الانتخابات لشهور وربّما إلى الأبد

ووسط مخاوف من أن الاقتراع البريدي قد يربك مكاتب البريد ولجان الانتخابات المحلية، توقّع ترمب أن يتأخر الإعلان التقليدي عن النتيجة ليلة الانتخابات.

وقال ترمب في خطاب ألقاه أمام (مجلس السياسة الوطنية) المحافظ "لن تكون هناك نتيجة لفرز الأصوات في 3 نوفمبر.. برأيي، لن يكون بإمكانكم معرفة نهاية هذه الانتخابات لأسابيع أو شهور وربّما إلى الأبد".

وأثار احتمال الفرز البطيء لتدفّق 50 مليون صوت متوقّع عبر البريد بسبب تفشّي فيروس كورونا مخاوف من حدوث اضطرابات سياسية واعتراضات قانونية قد تؤدّي إلى تأخير إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والكونغرس.

ورأى ترمب، الذي تظهر استطلاعات الرأي تخلفه أمام منافسه جو بايدن، أن الديمقراطيين كانوا يروّجون للتصويت عبر البريد بهدف التلاعب بالنتائج.

وقال "لسنا مستعدّين لفرز 51 مليون بطاقة اقتراع.. سيشكّل هذا إحراجاً هائلاً للبلاد" مضيفاً أنّها "مشكلة خطيرة للغاية للديمقرااطية".

LIVE: POTUS remarks at the 2020 Council for National Policy Meeting https://t.co/s7Z8nGmhaI

— The White House (@WhiteHouse) August 21, 2020