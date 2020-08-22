تركيا تجدّد تحركها ضد محمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي.. إليك التفاصيل

وجاء في الطلب التركي أن دحلان المقيم في الإمارات أرسل الفلسطينيين سامر شعبان ويوسف حسن للتجسس على رجال دين وناشطين في المنظمات الإنسانية من الجنسيتين، الفلسطينية والمصرية.

يذكر أن تركيا كانت تقدمت بطلب سابق للإنتربول في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للقبض على محمد دحلان بشبهات متعددة، منها الضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 وتمويل الانقلاب والجاسوسية الدولية، وإفشاء أسرار الدولة، وغيرها.

وكانت الداخلية التركية قد أدرجت في ديسمبر/كانون أول 2019، القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية، "محمد دحلان"، في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين.

وأشارت الوزارة آنذاك خلال تحديث الوزارة القوائم "الحمراء" و"البرتقالية" و"الرمادية" للإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية إلى رصد مكافأة قد تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية ( نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.

وحسب قوائم المطلوبين المحدثة، جرى إدراج 4 أشخاص بينهم "دحلان" في القائمة "الحمراء" للإرهابيين المطلوبين، و3 في القائمة "البرتقالية"، و2 في "الرمادية".

وأستذكر البيان إصدار السلطات القضائية مذكرة قبض بحق "دحلان" بتهم عدة بينها ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016، و محاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، و"الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس"، و"قيامه بالتجسس الدولي".

وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرًا القائمة الرمادية.

وتضم القوائم مطلوبين جراء انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "غولن".