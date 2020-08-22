الصين: تجارب سريرية على لقاح لفيروس كورونا يُزرع في الحشرات

وتخوض الصين سباقًا عالميًّا لتطوير لقاحات فعالة من حيث التكلفة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وقالت حكومة مدينة تشنغدو في إشعار على وسائل التواصل الاجتماعي إن استخدام خلايا الحشرات لزراعة بروتينات من أجل الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وهو الأول من نوعه في الصين، يمكن أن يُسرّع الإنتاج على نطاق واسع.

وأفاد الإشعار أن اللقاح، الذي طوّره مستشفى ويست تشاينا بجامعة سيتشوان في تشنغدو، حصل على موافقة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية للدخول في تجربة سريرية.

وأضاف أنه، عند اختبار اللقاح على القرود، ظهر أنه يمنع عدوى فيروس كورونا المستجد دون آثار جانبية واضحة.

ويقود العلماء الصينيون بالفعل العمل على ثمانية لقاحات أخرى محتملة على الأقل مضادة لفيروس كورونا دخلت مراحل مختلفة من التجارب السريرية.

كما تعاونت أطراف أجنبية، منها بيو إن تك الألمانية وإنوفيو فارما بالولايات المتحدة، مع شركات محلية لاختبار لقاحاتها التجريبية في الصين.

وفي السياق، قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، أمس الجمعة، إن الأرجنتين انضمت إلى بيرو والمغرب والإمارات في الموافقة على المشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا طورته المجموعة.

ومع تقدم الصين في السباق العالمي لتطوير لقاح للحد من جائحة كوفيد-19، ومع تضاؤل عدد حالات الإصابة داخل الصين، تحتاج مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية إلى مشاركين في البحث من دول أخرى للاختبار.

وتسمح تجارب المرحلة الثالثة، التي تضم عادة عدة آلاف من المشاركين، للباحثين بجمع البيانات حول فعالية اللقاحات المحتملة للحصول على الموافقات التنظيمية النهائية.

وقالت المجموعة في بيان، صدر في ساعة متأخرة مساء الجمعة، إنها ستشترك مع إي.إل.إي.إيه الأرجنتينية في تجربة اللقاح.

وحصل اللقاح التجريبي الذي طورته المجموعة، وهي وحدة تابعة لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم)، على موافقة من الإمارات في يونيو/ حزيران لإجراء تجارب المرحلة الثالثة، وتطوع 15 ألف شخص للمشاركة حتى الآن.

وقالت المجموعة، الخميس الماضي، إن بيرو والمغرب صادقا أيضًا على التجارب، كما حصلت المجموعة على موافقة من البحرين لدراسة تشمل نحو 6 آلاف مشارك في إطار المرحلة الثالثة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس الجمعة، وهو عدد الإصابات نفسه في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم السادس على التوالي لم تُسجَّل أيّة حالات إصابة محلية، ولم تُسجَّل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضًا 34 حالة حاملة للفيروس، لكنها خالية من الأعراض ارتفاعًا من 23 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى أمس الجمعة 84 ألفًا و939 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4 آلاف و634 وفاة، في حين تعافت 79 ألفًا و851 حالة، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 23 مليونًا و247 ألفًا و40 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 805 آلاف و583 مصابًا، وتعافى 15 مليونًا و805 آلاف و705 أشخاص، حتى اللحظة.

اقرأ أيضًا:

كورونا.. روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح للفيروس والهند مستعدة لإنتاج كميات ضخمة

سباق لقاحات كورونا.. العالم يترقب روسيا وترمب يعلن عن صفقة جديدة

ألمانيا تشكك في "نوعية وفعالية وسلامة" اللقاح الروسي

باحثون يحاولون تطوير مناعة ضد كورونا بآليات مختلفة بدون الإصابة بالمرض.. ما هي؟

كورونا.. وفيات أمريكا تتجاوز 160 ألفا وفاوتشي يحذر: اللقاح قد يكون فعالا جزئيا

ترمب: لقاح كورونا قد يتاح في أمريكا قبل انتخابات الرئاسة

تجربة "إكلينيكية" للقاح تجريبي ألماني صيني ضد فيروس كورونا

بدء المرحلة الأخيرة من تجربة أمريكية لاختبار دواء لفيروس كورونا

الصحة العالمية: قد لا يوجد حل إطلاقا لأزمة كورونا

شاهد: أغلى كمامة في العالم.. مرصّعة بالألماس وسعرها 1.5 مليون دولار