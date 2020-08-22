البث الحي
سياسة

"الدولة الليبي": نثمن دور تركيا وقطر في صد عدوان حفتر (فيديو)

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري
22/8/2020

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، غداة إعلان حكومة الوفاق الوطني ومجلس نواب طبرق وقف فوري لإطلاق النار في البلاد.

ودعا المجلس في البيان، الجارة مصر إلى العمل بشكل أكثر واقعية مع الحكومة الليبية الشرعية بما يضمن تحقيق مصالح البلدين.

وقال: "نثمن عاليا دور الدول الصديقة والشقيقة التي ساندتنا في صد عدوان الإرهابي حفتر ومرتزقته، وفي مقدمتها تركيا وقطر".

كما أكد البيان، على ضرورة "إنهاء حالة التمرد في البلاد بالوقف الفوري لإطلاق النار وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها في كافة أرجاء ليبيا".

وأعرب عن رفض المجلس لأي شكل من أشكال الحوار مع حفتر، داعيا إلى الفتح الفوري للمنشآت النفطية ومحاسبة مغلقيها.

ودعا البيان كافة الأطراف المتداخلة في الملف الليبي إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة في البلاد.

أبرز ما جاء في بيان المجلس الأعلى للدولة بشأن آخر التطورات السياسية والعسكرية: – نترحم على شهدائنا الذين قضوا في…

Posted by ‎المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‎ on Saturday, August 22, 2020

وتدعم تركيا وقطر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مقابل دعم دول أخرى مثل الإمارات ومصر وفرنسا، لحفتر.

وساهم التدخل العسكري التركي بدعوة من الحكومة الشرعية، في حماية العاصمة طرابلس من السقوط في يد مليشيا حفتر وداعميه، وتحرير العديد من المناطق التي كانت سيطرتهم.

وأمس الجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم لخليفة حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ولاقى الاتفاق ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين لم يصدر تعقيب فوري من طرف حفتر ومليشياته.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)