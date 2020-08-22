"الدولة الليبي": نثمن دور تركيا وقطر في صد عدوان حفتر (فيديو)

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، غداة إعلان حكومة الوفاق الوطني ومجلس نواب طبرق وقف فوري لإطلاق النار في البلاد.

ودعا المجلس في البيان، الجارة مصر إلى العمل بشكل أكثر واقعية مع الحكومة الليبية الشرعية بما يضمن تحقيق مصالح البلدين.

وقال: "نثمن عاليا دور الدول الصديقة والشقيقة التي ساندتنا في صد عدوان الإرهابي حفتر ومرتزقته، وفي مقدمتها تركيا وقطر".

كما أكد البيان، على ضرورة "إنهاء حالة التمرد في البلاد بالوقف الفوري لإطلاق النار وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها في كافة أرجاء ليبيا".

وأعرب عن رفض المجلس لأي شكل من أشكال الحوار مع حفتر، داعيا إلى الفتح الفوري للمنشآت النفطية ومحاسبة مغلقيها.

ودعا البيان كافة الأطراف المتداخلة في الملف الليبي إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة في البلاد.

أبرز ما جاء في بيان المجلس الأعلى للدولة بشأن آخر التطورات السياسية والعسكرية: – نترحم على شهدائنا الذين قضوا في… Posted by ‎المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‎ on Saturday, August 22, 2020

وتدعم تركيا وقطر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مقابل دعم دول أخرى مثل الإمارات ومصر وفرنسا، لحفتر.

وساهم التدخل العسكري التركي بدعوة من الحكومة الشرعية، في حماية العاصمة طرابلس من السقوط في يد مليشيا حفتر وداعميه، وتحرير العديد من المناطق التي كانت سيطرتهم.

وأمس الجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم لخليفة حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ولاقى الاتفاق ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين لم يصدر تعقيب فوري من طرف حفتر ومليشياته.