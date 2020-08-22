إيطاليا: أسوأ حصيلة يومية لفيروس كورونا منذ مايو ماضي

وتؤكد الحصيلة الجديدة المنحى التصاعدي الذي سجّلته شبه الجزيرة في الثلاثة الأيام الأخيرة، إذ سجّلت 642 إصابة/ الأربعاء، و845 إصابة/الخميس، و947 إصابة/الجمعة.

وفي تقريره الأسبوعي، يشير المعهد العالي للصحة، وهو هيئة صحية تابعة للحكومة، إلى وجود "ميل إلى التدهور التدريجي" للأوضاع، محذّرًا من "تفشي الفيروس على كامل التراب الوطني".

والمناطق التي سجّلت الحصيلة الأكبر من الإصابات الجديدة هي لاتسيو (منطقة في روما سجّلت فيها 215 إصابة جديدة)، ولومبارديا (منطقة في ميلانو سجّلت فيها 185 إصابة جديدة)، ومنطقة البندقية (شمال-شرق سجّلت فيها 160 إصابة جديدة).

وتثير الأوضاع في منطقة العاصمة قلقًا كبيرًا، إذ تشكل الإصابات الجديدة البالغ عددها 215 "رقمًا قياسيًّا" بحسب مسؤول الصحة في لاتسيو، أليسيو داماتو.

ويعود العدد القياسي السابق للإصابات اليومية في العاصمة إلى 28 مارس/آذار حين سجّلت في خضم الإغلاق العام 208 إصابات جديدة.

وقال داماتو إن "61 بالمئة (من الإصابات الجديدة) على صلة بالعائدين من العطل"، موضحًا أن 45 بالمئة منها (97 حالة) لعائدين من سردينيا (جنوب)، التي لم تطلها الموجة الأولى من تفشي الفيروس، لكن حيث أسهمت حركة السياح غير الملتزمين التدابير الصحية في تزايد العدوى.

وسلّطت صحيفة "إل كورييري دي لا سيرا" الإيطالية، السبت، الضوء على الأوضاع في سردينيا معتبرةً أن "حالات العدوى تتزايد في صفوف العائدين منها".

وفي مواجهة تزايد الإصابات طلب حاكم إقليم لاتسيو وأمين عام الحزب الديموقراطي (يمين الوسط) المنضوي في الائتلاف الحاكم، نيكولا زينغاريتي، من وزارة الصحة ومن إقليم سردينيا "اتّخاذ تدابير رقابية طارئة وإجراء فحوص ميدانية" للمسافرين المغادرين من الجزيرة.

وقد وافقه مدير مستشفى روما، فرانشيسكو فايا، الرأي قائلًا إن "الحل يكمن في إجراء فحوص قبل انطلاق المراكب والطائرات والقطارات، وبهذه الطريقة فقط يمكننا تجنّب تفشي الفيروس".

واتّخذت الحكومة تدابير عدة لاحتواء الموجة الثانية من العدوى عبر إغلاق الملاهي الليلية اعتبارًا من 17 أغسطس/ آب، وفرض إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المكتظة بين السادسة مساءً والسادسة صباحًا.

وفرضت شرطة روما، في وقتٍ متأخر مساء الجمعة، أولى الغرامات البالغة 400 يورو لمن لا يضع كمامة في حي تراستيفيري السياحي الذي يستقطب الشبان.

وفي الأسبوعين الأخيرين، انخفض معدّل أعمار المصابين إلى 32 عامًا وفق المعهد العالي للصحة.

ومنذ منصف يونيو/حزيران "بالتأكيد تزايدت حصيلة الإصابات الجديدة القادمة من الخارج، لكن غالبية الإصابات الجديدة سجّلت محليًّا".

وتحديدًا بين الثالث من أغسطس والسادس عشر منه، شكّل الإيطاليون العائدون من الخارج الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ما نسبته 27.2 بالمئة من الإصابات الجديدة، وفق المعهد.

وأشارت حصيلة وزارة الصحة، السبت، إلى ثلاث وفيات، ما يرفع عددها الاجمالي إلى 35 ألفًا و430 وفاة من مجموع 258 ألفًا و136 إصابة، منذ بدء انتشار الوباء.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 23.06 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 798 ألفًا و997 شخصًا لقوا حتفهم جراء الإصابة بالفيروس.

وسُجّلت إصابات بالفيروس التاجي في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة خمسة ملايين و640 ألفًا و749 حالة إصابة و175 ألفًا و397 حالة وفاة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة ثلاثة ملايين و532 ألفًا و230 حالة إصابة و113 ألفًا و358 حالة وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 2 مليون و975 ألفًا و701 حالة إصابة و55 ألفًا و794 حالة وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 946 ألفًا و976 حالة إصابة و16 ألفًا و189حالة وفاة.

وبلغ عدد الإصابات، عالميًّا، 23 مليونًا و282 ألفًا و991 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 806 آلاف و229 مصابًا، بينما تعافت 15 مليونًا و824 ألفًا و353 حالة، حتى اللحظة وفق موقع وورلدميتر.

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