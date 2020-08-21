ماذا يعني اكتشاف تركيا أكبر حقل للغاز في تاريخها؟ ومن سيتولى استخراجه؟

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس التركي، اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود.

وقال إن سفينة "الفاتح" للتنقيب اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي في حقل "تونا".

موعد الاستهلاك

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، الجمعة، إن إدارة حقل الغاز الطبيعي المكتشف حديثا ستتولاها مؤسسة البترول التركية، وهي شركة طاقة مملوكة للدولة.

وقال دونميز "خلال الفترة المقبلة، سنجري البحث الزلزالي والحفر بأنفسنا…(مؤسسة) البترول التركية ستتولى الإدارة بشكل كامل".

وقال دونميز أيضا إنه قد تكون هناك مناقصة عالمية لبناء خط أنابيب لجلب الغاز الطبيعي إلى الساحل".

وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أن الشعب سيبدأ باستخدام الغاز المحلي اعتبارا من الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية الموافق في 2023.

وأكد دونماز أنه سيتم الكشف عن آبار جديدة في أقرب وقت في منطقة حقل الغاز المكتشف، من خلال العمل على مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع.

وأوضح دونماز، أن الاختبارات والتحاليل تظهر جودة الغاز الذي سينعكس بشكل إيجابي للغاية على تكلفة استخراجه.

وزير الطاقة التركي فاتح دونميز (يسار) مع وزير المالية التركي براءت البيرق (الأناضول)

عجز الميزانية

من جانبه، شرح وزير المالية التركي، براءت البيرق، أهمية هذا الاكتشاف قائلا "بهذا الكشف قامت تركيا بخطوة كبرى نحو الاستقلال التام في مجال الطاقة".

جاء ذلك في كلمة له من ظهر سفينة التنقيب "الفاتح"، قبالة شواطئ بلاده على البحر الأسود، في اتصال مرئي مع الرئيس أردوغان.

وأضاف "في الفترة المقبلة ستتخلص تركيا من مشكلة العجز في الميزانية، يمكن القول إننا بصدد الدخول في مرحلة تسجل فيها تركيا فائضا في الميزانية وفي احتياطي العملات الصعبة".

وأكد أن تركيا أقدمت على خطوة كبيرة نحو اكتفاء كامل في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والاقتصاد.

استقلال في مجال الطاقة

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده باتت قاب قوسين من تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

وأعرب أوقطاي في منشور شاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمنيه بأن يجلب هذا الاكتشاف الخير والفائدة لتركيا.

وأضاف "في الطريق لتركيا العظيمة، أصبحنا على مقربة من تحقيق الاستقلال في الطاقة، بفضل الخطوة التي تقدمت بها سفينة الفاتح للتنقيب".

كما أكد أنهم سيواصلون العمل والإنتاج والنضال في سبيل تركيا.

فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي

اكتفاء ذاتي

ووصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، اكتشاف بلاده للغاز الطبيعي بأنه "نقطة تحول تاريخية".

وشدد شنطوب في تصريح للصحفيين على أهمية هذا الاكتشاف، حيث تأتي الطاقة في مقدمة الواردات التركية، وتصل قيمتها إلى مبالغ خيالية.

وأوضح أن هذا الاكتشاف ليس إلا نقطة البداية لمزيد من الاكتشافات القادمة، الأمر الذي سيفسح الطريق أمام تركيا للاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وبالتالي توفير جزء كبير من ميزانيتها المخصصة لاستيراد الغاز.

وأكد شنطوب أن الاكتشاف "يعتبر نقطة تحول تاريخية بالنسبة لأمتنا، وعندما تتمكن تركيا من توفير نفقات استيراد الطاقة، فإنها ستحقق نموا بشكل أسرع، وتتقدم بخطوات أكبر في سبيل التنمية والرفاه".

رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب (الأناضول)

مساهمة مهمة

كما أعرب أحمد أقين، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، عن سعادته باكتشاف بلاده أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخها.

وأفاد أقين في بيان، الجمعة، أن استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي بلغ 45.7 مليار متر مكعب عام 2019.

ولفت إلى أن اكتشاف 320 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز في البحر الأسود، يشكل مساهمة مهمة عند بدء الإنتاج.

وأكد أقين، أن أي اكتشاف اقتصادي في البحرين الأسود أو المتوسط، سيبعث السرور في نفوسهم، مشيرا إلى أنهم (حزب الشعب الجمهوري) من الداعمين لتحقيق تركيا استقلالها الكامل في مجال الطاقة.

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