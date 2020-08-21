ليس له لقاح.. فيروس "غرب النيل" يقتل شخصين في إسبانيا

وذكرت السلطات أنه تأكدت إصابة 25 شخصا في إقليم إشبيلية بحمى غرب النيل الذي يسببه الفيروس، منهم 23 يعالجون في مستشفيات بينهم سبعة في غرف الرعاية المركزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس ينتقل أساسا عن طريق لدغات البعوض وقد يؤدي إلى مرض فتاك بالجهاز العصبي، لكن نحو 80 في المئة من المصابين لا تظهر عليهم أعراض.

وأفريقيا هي منشأ هذا الفيروس ومنها انتقل إلى أوربا وآسيا وأمريكا الشمالية. ولا توجد لقاحات للبشر لكن يوجد مصل للخيول.

وكشفت بيانات من المركز الأوربي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تأكدت حوالي 66 إصابة بالفيروس في دول الاتحاد الأوربي خلال الصيف الحالي حتى يوم الأربعاء. ولا تشمل هذه الحصيلة كافة الحالات المسجلة في إسبانيا.

وتواجه إسبانيا على صعيد آخر زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث تم تسجيل نحو 76 ألف إصابة جديدة في الأربعة عشر يوما الماضية.