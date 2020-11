لاجئة صومالية تصبح أول حكم محجبة في الدوري الإنجليزي(فيديو)

ونشرت جواهر على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديوهات للقاءات أجرتها معها محطات تلفزيونية عالمية.

وتحدثت فيها عن قصة لجوئها مع عائلتها إلى بريطانيا وهي في العاشرة من عمرها بسبب الحرب الأهلية في الصومال، وأسباب تعلقها بكرة القدم واختيارها مجال التحكيم.

From refugee to referee. @Seanfletchertv and @Charlottehawkns meet @jj_Roble, the 26-year-old who fled the civil war in Somalia aged 10 and wants to become the first muslim Premier League referee. Watch GMB here👉https://t.co/fzcHkA6S4k pic.twitter.com/FoiDhBfno9 — Good Morning Britain (@GMB) August 14, 2020

وقالت إنها تعشق كرة القدم منذ صغرها وأنها كانت تلعب كرة القدم في الصومال بفرق الأولاد حيث لم تكن هناك فرق للبنات.

ولطالما أرادت جواهر أن تتخذ كرة القدم مهنة لها وليست مجرد هواية، وكان هناك صراع دائم بينها وبين والديها لأن أحدا لم يأخذ حلمها على محمل الجد، ولأن الصورة النمطية لكرة القدم أنها للرجال وليست الفتيات.

وتأمل جواهر أن تكون قدوة لفتيات مسلمات أخريات يردن احتراف التحكيم أو كرة القدم أو الرياضة بشكل عام.

وتفاعل مع تغريداتها على "تويتر" نجوم عالميون هنأوها وتمنوا لها النجاح، مثل لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، واللاعب الانجليزي السابق جاري لينكر، بالإضافة إلى عدد من الرياضيين والناشطين الإعلاميين الآخرين.

Amazing, congratulations 👏🏾 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) August 20, 2020

Great stuff. Good luck to her. Also a well co-ordinated background performance. 👏🏻 https://t.co/7ffbSrhakL — Gary Lineker (@GaryLineker) August 20, 2020