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سياسة|بريطانيا

لاجئة صومالية تصبح أول حكم محجبة في الدوري الإنجليزي(فيديو)

اللاجئة الصومالية جواهر روبلي أول مسلمة تمتهن تحكيم كرة القدم في انجلترا
اللاجئة الصومالية جواهر روبلي أول مسلمة تمتهن تحكيم كرة القدم في انجلترا
21/8/2020

ونشرت جواهر على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديوهات للقاءات أجرتها معها محطات تلفزيونية عالمية.

وتحدثت فيها عن قصة لجوئها مع عائلتها إلى بريطانيا وهي في العاشرة من عمرها بسبب الحرب الأهلية في الصومال، وأسباب تعلقها بكرة القدم واختيارها مجال التحكيم.

وقالت إنها تعشق كرة القدم منذ صغرها وأنها كانت تلعب كرة القدم في الصومال بفرق الأولاد حيث لم تكن هناك فرق للبنات.

ولطالما أرادت جواهر أن تتخذ كرة القدم مهنة لها وليست مجرد هواية، وكان هناك صراع دائم بينها وبين والديها لأن أحدا لم يأخذ حلمها على محمل الجد، ولأن الصورة النمطية لكرة القدم أنها للرجال وليست الفتيات.

وتأمل جواهر أن تكون قدوة لفتيات مسلمات أخريات يردن احتراف التحكيم أو كرة القدم أو الرياضة بشكل عام.

وتفاعل مع تغريداتها على "تويتر" نجوم عالميون هنأوها وتمنوا لها النجاح، مثل لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، واللاعب الانجليزي السابق جاري لينكر، بالإضافة إلى عدد من الرياضيين والناشطين الإعلاميين الآخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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