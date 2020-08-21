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سياسة|اليونان

في ظل التوتر مع تركيا.. الإمارات ترسل طائرات إف- 16 لليونان

طائرات من طراز إف 16
طائرات من طراز إف 16
21/8/2020

وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية إن الطائرات الإماراتية ستُرسل إلى قاعدة على جزيرة كريت (جنوب).

وأكد أن هذا التدريب يندرج "في إطار التعاون بين وزارات الدفاع والخارجية في البلدين".

وينسق البلدان بشكل وثيق على الصعيد الاقتصادي.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الجمعة، في تغريدة أنه تحدث عبر الهاتف إلى نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بشأن التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والوضع في شرق البحر المتوسط.

وفي مارس/ آذار عام 2018، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن القوات الجوية الإماراتية تشارك، إلى جانب القوات الجوية الإسرائيلية وقوات دول أخرى، في مناورات تجري في اليونان.

وتفاقم التوتر في منطقة شرق المتوسط من جديد في الأسابيع الأخيرة بعد حملة تنقيب عن حقول غاز تجريها تركيا في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان.

وكانت فرنسا أعلنت نشر قوات مؤقتة وإجراء مناورات عسكرية مع اليونان شرق المتوسط، على خلفية التوتر المتصاعد بين اليونان وتركيا.

وأفادت وزارة الجيوش الفرنسية بأنها نشرت بشكل مؤقت مقاتلتين من نوع رافال وسفينتين عسكريتين شرق المتوسط.

وأوضحت وزارة الجيوش الفرنسية أن وجودها العسكري هذا يهدف إلى تقييم مستقل للوضع، وتأكيد ارتباط فرنسا بحرية الحركة وأمن الملاحة في البحر المتوسط واحترام القانون الدولي.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر دفاعية إن الجيش الفرنسي أجرى تدريبات مع قوات يونانية قبالة جزيرة كريت يوم الخميس قبل الماضي.

وكان رئيس الوزراء اليوناني حذر أمس الأربعاء من إمكانية انزلاق الأوضاع شرقي المتوسط نحو وقوع حادث عسكري بسبب وجود قوات عسكرية كبيرة في مكان محدود.

وأضاف أن اليونان ليست وحدها في هذه المواجهة مع تركيا، مشيرا إلى أن الأمر يعني علاقة أنقرة مع كل دول الاتحاد الأوربي.

المصدر : وكالات
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