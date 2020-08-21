"الله لن يساعدك".. مقتل أمريكي مسلم تحت أقدام الشرطة(فيديو صادم)

وتظهر اللقطات تعامل الشرطة بعنف مفرط مع "محمد عبد المهيمن" أثناء اعتقاله آنذاك، ويسمع خلالها عبدالمهيمن وهو يدعو قائلا "اللهم ساعدني" فرد عليه الشرطي قائلا "الله لن يساعدك الآن"، وظل ضاغطًا على عنقه حتى فارق الحياة.

ونشرت منظمة " محامون مسلمون" الحقوقية المقطع المصور الذي قالت إنه مسجل من كاميرات مثبتة على جسد رجال الشرطة في مدينة فونيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

وقالت المنظمة إن "شرطة فونيكس قتلت محمد مهيمن بعد الاستهزائها بعقيدته الإسلامية".

فيديو نشرته منظمة "محامون مسلمون" ويظهر في الدقيقة 06:10 الشرطي وهو يقول "الله لن يساعدك"

تعود أحداث هذه الواقعة إلى 4 يناير/كانون ثان 2017 حينما قامت قوات الشرطة باعتقال الأمريكي، من أصول إفريقية، محمد مهيمن بمدينة "فونيكس" بولاية أريزونا.

وبدأت الأحداث حينما أصر عبد المهيمن على دخول الحمام بإحدى المؤسسات الاجتماعية ببلدة "ماريكوبا" بالمدينة رفقة كلبه الذي يقوم بخدمته ومساعدته.

إلا أن الموظف المسؤول بالمكان رفض ذلك مما أدى لحدوث مشادة بينهما اقتضت قيام الأول باستدعاء الشرطة التي جاءت لاعتقال محمد مهيمن الذي قاوم عناصر الشرطة.

ورغم أن عبد المهيمن كان لا يحمل سلاحًا إلا أنه تعرض لعنف مفرط من رجال الشرطة الذين استخدموا القوة ضده من خلال قيام 4 منهم بطرحه أرضًا والضغط على عنقه، ورأسه، وجسمه برجولهم، ولم يتركوه إلا جثة هامدة رغم أنه كان يصرخ بأنه لا يستطيع التنفس.

وكانت أسرة عبد المهيمن قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة المدينة للحصول على تعويض بمقدار 10 ملايين دولار، حيث تم توجيه الاتهام لعشرة من أفراد الشرطة لتورطهم في الحادث.

الشبه بين واقعتي عبد المهيمن وفلويد

ومن أبرز أوجه الشبه بين واقعة محمد عبد المهيمن، والأمريكي من أصول إفريقية أيضًا، جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة يوم 25 مايو/أيار الماضي، هي أن سجلات المحكمة تقول إنهما كانا يعانيان من مشاكل نفسية.

كما أن جورج فلويد كان قد لقي حتفه لعدم قدرته على التنفس بعد أن قام شرطي بالجثو فوق رقبته لمدة تزيد على 8 دقائق حتى فارق الحياة، وهي نفس الطريقة التي قتل بها عبد المهيمن، كما أوضح مقطع الفيديو المنشور.