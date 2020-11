الديمقراطيون يبرزون تحالفا عريضا لهزيمة ترمب.. وبايدن يقبل الترشيح

وانتهز الديمقراطيون فرصة مؤتمرهم العام في إبراز تحالف عريض يعمل على الإطاحة بترمب ويضم ليبراليين ومعتدلين ورجال دولة مسنين ونجوما صاعدين بل وجمهوريين.

وقال بايدن "إن الرئيس الحالي أغرق أمريكا في ظلام طويل جدا.. في غضب شديد جدا.. في خوف بالغ جدا.. في انقسام قوي جد" وتابع "إنني من هنا الآن أعدكم.. إذا عهدتم إليّ بالرئاسة، فسأستخرج أفضل ما فينا، لا أسوأ ما فينا".

جاءت كلمة بايدن بمثابة خلاصة ما يقرب من خمسة عقود أمضاها في السياسة، وألقاها في ساحة كادت تكون خاوية في مسقط رأسه بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.

وجاء ذلك في ختام مؤتمر للحزب الديمقراطي عُقد على مدى أربعة أيام عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 170 ألف أمريكي.

ووصف بايدن الفترة الراهنة بأنها واحدة من أصعب الأوقات على البلاد، وقدم نفسه على أنه شخصية مرامها توحيد الأمة وسيسعى لصالح من لا يؤيدونه بقدر ما سيعمل من أجل مناصريه.

In 47 years, Joe did none of the things of which he now speaks. He will never change, just words!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2020