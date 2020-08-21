البث الحي
سياسة

إصابات كورونا تتجاوز 23 مليونا.. ومنظمة الصحة تتوقع السيطرة عليه خلال عامين

مستشفى لعلاج مرضى كورونا في العاصمة الإيرانية طهران
مستشفى لعلاج مرضى كورونا في العاصمة الإيرانية طهران
21/8/2020

وأفاد موقع "وورلدميتر" المختص برصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 23 مليونا و7 آلاف و617 مصابا.

واقترب عدد الوفيات بسبب الفيروس من 800 ألف، مسجلا 799 ألفا و627 وفاة.

كما بلغ عدد المتعافين من الإصابة، 15 مليونا و627 ألفا و244، بينما لا يزال 6 ملايين و582 ألفا و28 مصابا يخضعون للرعاية الصحية.

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين في جنيف "نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين"، مشددا على إمكان السيطرة على فيروس كورونا المستجد بمدة أسرع مقارنة بجائحة الإنفلونزا الإسبانية 1918 المميتة.

وقال مدير المنظمة "في وضعنا الآن ومع مزيد من التكنولوجيا، وبالطبع في ظل مزيد من التواصل بين الناس، أمام الفيروس فرصة أكبر للانتشار لأن بإمكانه الانتقال بسرعة".

مدير منظمة الصحة العالمية: لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقف فيروس كورونا (رويترز)

وتابع "في نفس الوقت لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه".

وأضاف أنه عبر "الاستفادة من الأدوات المتاحة إلى أقصى حد والأمل بأن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، أعتقد أن باستطاعتنا انهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته أنفلونزا عام 1918".

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة العالمية عدد المصابين بفيروس كورونا، بـ5 ملايين وو765 ألفا و231 إصابة، تليها البرازيل بنحو 3 ملايين و513 ألفا، ثم الهند بأكثر من مليونين و969 ألفا.

وتحل روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها جنوب أفريقيا، ثم بيرو، والمكسيك، وكولومبيا، وإسبانيا، وتشيلي.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين