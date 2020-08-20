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سياسة|إسرائيل

30 إسرائيليا يغتصبون فتاة "قاصر" في أحد فنادق إيلات

فنادق مدينة إيلات
فنادق مدينة إيلات
20/8/2020

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن نحو 30 شابا ورجلا تناوبوا على اغتصاب الفتاة، التي تبلغ من العمر 16 عاما، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت اثنين من المشاركين في جريمة الاغتصاب.

وذكرت أن الفتاة الإسرائيلية، تقدمت بشكوى الجمعة الماضي إلى الشرطة بتعرضها للاغتصاب الجماعي الأسبوع الماضي.

وأثار نشر تفاصيل واقعة الاغتصاب الجماعي، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والحزبية، ومنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية أفادت بأن الفتاة سافرت في رحلة مع صديقة لها إلى إيلات، حيث التقيتا مع أصدقاء آخرين.

وقالت "بدأوا بشرب الكحول، وفي لحظة ما، ذهبت الفتاة إلى إحدى الغرف لاستخدام المرحاض، وفي نفس تلك الغرفة تم اغتصابها من عشرات الرجال الذين تناوبوا على الاعتداء عليها".

وأشارت إلى أن أحد المعتقلين، 27 عاما، تبادل الرسائل مع الفتاة.

وقالت الصحيفة "في إحدى الرسائل، قال هذا الشخص إن لديه شريط فيديو لعملية الاغتصاب".

ولفتت الصحيفة إلى أن العدد الكبير من المشتبه بهم، دفع الشرطة إلى تشكيل "طاقم تحقيق خاص بهذه القضية".

المصدر : الأناضول
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