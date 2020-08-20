وسيم يوسف يهاجم مفتي القدس لتحريمه صلاة "المطبّعين" بالأقصى (فيديو)

وانتقد يوسف تحريم مفتي القدس لصلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى معبرًا عن صدمته، وقال إنه "تسييس" للدين، وليس له سند شرعي، وفق تعبيره.

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1295659227856470022?ref_src=twsrc%5Etfw

ليرد عليه مغردون بالقول "ليس مفتي القدس وحده من يستخدم الدين في السياسية. خلونا نشوف من نشر فتاوى لتبرير الاتفاق مع إسرائيل؟".

وعلق آخرون بقولهم "حلوة منك المحاولة لكن انسى احترق كرتك"، وذلك عقب دعمه للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

ليس مفتي القدس وحده من يستخدم الدين في السياسية . خلونا نشوف من نشر فتاوى لتبرير الاتفاق مع إسرائيل؟ https://t.co/KkvFru0WKc — عبدالرحمن أبوزيد (@Abozed_1970) August 18, 2020

وأضافوا "أنت شيخ السلاطين تحلل وتحرم وتهاجم على مزاجك"، ووصفوه بـ "محامي الدفاع عن الخيانة".

وكثيرًا ما يهاجم النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوسف، لتغييره وجهة نظرة بما يتناسب مع السلطات حول العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، ونشروا له تغريدات سابقة تناقض تصريحاته الحالية في هذا الشأن.

☝️ #الكويت 🇰🇼

حلوه منك المحاولة لكن انسى

احترق كرتك

😂😂😂😂😂😂 https://t.co/U1oYPuzew9 — سعد العنزي (@s3d_al3nezi) August 18, 2020

وعقب إعلان اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، هاجم وسيم يوسف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، وانتقد تصرفاتهم في الرد على خطوة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، قائلًا إن "اليهود أشرف منكم".

والثلاثاء، وضع الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى، ضوابط شرعية لمن يريد زيارة المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ولكم شوفو مين بحكي عن تسيس الفتاوي ما انت شيخ السلاطين بتحلل وبتحرم وبتهاجم ع مزاجك حسبي الله فيك محامي الدفاع عن الخيانة https://t.co/TugZDINrhI — amal_bashar (@amalbashar6) August 19, 2020

وأكد المفتي على حرمة زيارة القدس ومقدساتها من خلال التطبيع مع إسرائيل وذلك بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بين البلدين.

والخميس الماضي، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

الفتوى واضحه وما الها علاقة بالتسييس؛ اي انسان مين كانت جنسيته طلع للأقصى وهدفه يدعم التطبيع ويقوي العلاقات الودية مع المحتل فصلاته غير جائزة. (فهجرته إلى ما هاجر إليه) — hassan salman (@hasalman96) August 18, 2020

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين أبو ظبي وتل أبيب، لتصبح الإمارات بذلك ثالثة دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد مصر في 1979 والأردن في عام 1994.

وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدته خيانة من الإمارات للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

وسيم يوسف المنافق الاكبر

أحد اكبر مشايخ السلاطين واكثر الناس تناقضاً بفتاويه

دائماً تعودنا ان المبدأ ثابت لا يتجزأ كن على مبدأ واحد اما انت فمبدأك يتغير مع مصلحتك — hussam sh (@shohussam) August 18, 2020

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وأسألك بالله أن تقول كم قبضت ثمن هذا الفيديو ؟ https://t.co/5o1kHIIy0r — JAD (@jadntala) August 18, 2020

https://twitter.com/tabyaan/status/1295943979725475840?ref_src=twsrc%5Etfw

وسيم يوسف ايمتا طلعت من السجن؟ كن مع الصادقين و لا تداهن، زمن التبجيل انتهى. https://t.co/hlS1pGzTvp — aber (@aber99917072) August 18, 2020

وانت كشخص تعرف بدين محمد عليه الصلاه والسلم

يجوز لك ان تبيع القدس لليهود؟؟؟ https://t.co/ie0Nmwub7m — The Palestinian NooR 🇵🇸 (@NoorAldeenlab) August 18, 2020

https://twitter.com/mariazaqout/status/1295749904292290560?ref_src=twsrc%5Etfw

أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله

علي بن أبي طالب وسلامتكم

🇮🇱 🇦🇪 https://t.co/63ntoQug0q — Razan 🇯🇴 (@razanabualfoull) August 19, 2020