لاعب كرة مصري سابق يطالب بفرض ضرائب 75 في المئة على أجور اللاعبين

وأوضح أنه يجب على الحكومة المصرية فرض ضرائب بنسبة 75 في المئة على لاعبي الدوري المصري ومن تتخطي رواتبهم 20 مليون جنيها سنويا.

وقال ميدو في برنامجه "أوضة اللبس" الذي يذاع على إحدى الفضائيات المصرية "الدولة لازم تستفيد من الأرقام دي، في ناس غلابة مش لاقية تاكل، لأن المفروض إن الدولة ترد فلوس الضرائب للمواطن الغلبان في حياته البسيطة والخدمات اللي بتقدم له".

العالمي "أحمد حسام ميدو" يُقدم اقتراحات جريئة لـ تعديل عقود اللاعبين في الكرة المصرية بالشكل الذي يُفيد الدولة والمواطن، وحديث قوي وساخن لن تسمعوه في أي مكان.. إلا في #أوضة_اللبس 👏🔥 pic.twitter.com/IjU7hR7d88 — 🥇أوضة اللبس ⚽️ مع ميدو 🥇 (@OdetLebsMido) August 19, 2020

وقارن ميدو بين أجور لاعبي كرة القدم في مصر ونظرائهم في دول أخرى مثل تونس والمغرب موضحا أن اللاعبين في مصر يتقاضون مبالغ "خرافية" لا تتناسب مع المستوى المتدني للدوري المصري.

وتابع ميدو بقوله إن أعلى قيمة تسويقية للاعبي كرة القدم في إفريقيا ينتمون إلى اندية مصرية هي الأهلى والزمالك وبيراميدز.

وكتب ميدو أمس الأربعاء مجموعة تغريدات على حسابه الرسمي بـ "تويتر" شرح فيه وجهة نظره حول اقتراحه.

وضع اللاعبون والمدربين والاعلاميين تحت شرائح ضريبية مضاعفة اذا تخطوا رقم معين هو الحل الوحيد لافشاء غليل الناس الغلابه اللي بتجنن لما بتسمع الارقام الخزعبليه دي ورغم كده شايفين عندنا في مصر دوري متواضع جدا!! https://t.co/dIrZByyAZu — Mido (@midoahm) August 19, 2020

وقال ميدو "اقتراحي بالأمس بفرض ضرائب تصل لـ 75% لأي لاعب أو مدرب أو إعلامي يتخطى دخله السنوي 20 مليون جنيه حتى تستفيد الدولة من هذه المرتبات الخيالية التي يتقاضاها البعض. هو ده اللي بيحصل في فرنسا، في فرنسا أي لاعب يتقاضى أكثر من مليون يورو يدفع 75% من راتبه للدولة".

مرة اخرى ٥٠ ٪ نسبه مش كبيرة!! في فرنسا اي لاعب او مدرب او اعلامي يتقاضى اكثر من مليون يورو يدفع ضرائب تصل الى ٧٥٪ الى الدولة!! ودي فرنسا اللي ال Gaps فيها اساسا مش شاسعة زي عندنا!! — Mido (@midoahm) August 19, 2020

وأضاف "أتمنى أن يصل كلامي للسيد وزير الرياضة ويتم التحرك في أسرع وقت ممكن لتقديم مقترح للبرلمان بتنفيذ مشروع قانون يلزم أي لاعب أو مدرب أو إعلامي يتقاضى أكثر من 20 مليون جنيه في الموسم بدفع نسبه تتعدى 50% من راتبه للدولة من خلال وضعه تحت شريحة ضريبية تسمح للدولة بذلك".

وتابع "سأخصص حلقة لسيادتكم بعرض متوسط أجور اللاعبين والمدربين في المغرب إحدى الدول المتقدمة في كرة القدم ودوري استطاع أن يوجد منه 3 فرق في المربع الذهبي لدوري الأبطال والكونفدرالية ومقارنتها بمصر، في المغرب يتقاضى اللاعبون متوسط 35% مما يتقاضاه اللاعبين في مصر".

وأثارت هذه التصريحات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، بسبب ارتفاع أجور اللاعبين وما وصفوه بالأرقام الخيالية، خاصة بعد انضمام اللاعب رمضان صبحي لنادي براميدز.

كلام صح و يحترم .. بس هو لو كان لسه بيلعب عمره ما كان حيوافق على الكلام ده و حيفضل ميدو ده اكبر معرص في الكورة المصرية و عايز ياخد اللقطة و خلاص. https://t.co/OmFb6Z8F7g — Öß (@omarrshams) August 19, 2020

برافوا ميدو والله كلام محترم وياريت يطبق على جميع وظائف الدولة والفنانين والإعلامين https://t.co/5PBTTyU32z — mo ragab (@moragab48398783) August 19, 2020

أنا متفهم وجهة نظر ميدو وممكن الدولة تتحرك للنطاق ده بس ٧٥٪ من عقد اللاعب يتدفع للدولة كضرايب ده كتير جدًا، يعني مين اللاعيب اللي عقده مثلًا ٢٠ مليون هيرضى يدفع ١٥ مليون للدولة؟ الرقم مبالغ فيه من وجهة نظري https://t.co/YRFkPG04Mx — أَحْمَدُ مَاهِر (@ambassiouny) August 19, 2020