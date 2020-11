كورونا..فحوص كشف الإصابة والمخالطين غير كافية لاحتواء الفيروس

استراتيجية "الفحص-الكشف-العزل" إذا ما أجريت بطريقة فعالة، قادرة على خفض تكاثر الفيروس بنسبة 26% بحسب فريق الباحثين من إمبيريال كوليدج في لندن الذي استخدم نماذج رياضية لتحليل بيانات الدراسات التي سبق أن نشرت.

ونسبة التكاثر تشير إلى متوسط عدد الناس الذين تنتقل إليهم العدوى من شخص مصاب بالفيروس، إذا كانت فوق "1" فهذا يعني أن الوباء يتفشى وفي حال كانت أقل فيعني أنه ينحسر.

ونجحت دول في استعادة السيطرة على الوباء بعد الموجة الأولى من الإصابات لكنها تجد صعوبة في تفادي إعادة تفشيه وتسجل نسبا أعلى من هذا المستوى، وفي فرنسا بات منذ نهاية يوليو/ تموز بنحو 1,3 وفقا لوكالة الصحة العامة هناك.

وحذر نيكولا غراسلي الأستاذ في مدرسة الصحة العامة في جامعة امبيريال كوليدج والمشرف على الدراسة التي نشرت في مجلة "ذي لانست للأمراض المعدية" من هذا الأمر.

وقال" نتائجنا تثبت بأنه يمكن للفحص وكشف المخالطين خفض نسبة تكاثر الفيروس لكن فقط إذا طبق بفعالية وبسرعة".

“Effective testing is key to controlling the coronavirus pandemic" (@VaccineEpi)#TestAndTrace could reduce the effective reproduction R number by up to 26% if carried out quickly and effectively, finds new research from our #COVID19 Response Team https://t.co/kENp5izgJY

— Imperial College (@imperialcollege) August 19, 2020