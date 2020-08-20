غضب باليمن بعد استهداف قناص حوثي لـ "طفلة الماء" في تعز (فيديو وصور)

وأصيبت الطفلة رويدا صالح، برصاص قناص حوثي في الرأس نقلت على إثرها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات المدينة ومازالت حالتها خطيرة بعد إجراء عملية جراحية لها، وفق أطباء.

وقال شهود عيان أن الطفلة كانت تحمل جبة ماء فارغة في طريقها للمساربة من أجل تعبئتها في حي الروضة، قبل أن تتعرض لرصاصة القناص.

وبعد سقوطها، هرع شقيقها الطفل "عمري" لإنقاذها فقام بسحبها زحفا في مشهد موجع وثقته الصور. وأثارت قصة الطفلة اليمنية استياءً عامًا واسعًا.

وتفاعل الناشطون الغاضبون عبر وسم (#طفلة_الماء)، منددين باستهداف الأطفال، بينما أدانت جهات حكومية ومنظمات حقوقية محلية دولية الجريمة المتعمدة والمباشرة بحق الطفلة "رويدا".

وحمل المنددون، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جريمة قنص رويدا، وغيرها من الجرائم بحق أطفال اليمن على مرأى ومسمع من العالم، بالإضافة إلى محاولات تجنيد الصغار في الحرب الدائرة باليمن.

بينما كرمت إحدى المؤسسات الخيرية في تعز، شقيق الطفلة الذي ظهر في مقطع متداول وهو يجهش بالبكاء عند حديثه عن أخته الجريحة.

وتقع محافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحوالي (256) كيلو متراً، وتحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في اليمن.

وفي مارس/آذار الماضي، أكلمت الحرب اليمنية سنتها السادسة، وسط عبء عالمي جديد خلفه وباء كورونا.

ومنذ 2014، تدور في اليمن حرب مدمرة بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وهنا نجدد الدعوة إلى مجلس الأمن الدولي ليقوم بواجبه الأخلاقي والإنساني من منطلق الوفاء للتشريعات والقوانين التي وضعها . #تعز#اليمن#منظمة_صوت_الطفل pic.twitter.com/jJjNYx81Ok — منظمة صوت الطفل Child Voice Org (@childvoiceorg) August 17, 2020

وتصاعدت حدة الحرب منذ مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، وأدى ذلك إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية.

١-مشهد مؤلم لأحد الأطفال وهو يزحف على الازفلت لانقاذ شقيقته #الطفلة_رويدا ويسحب جسدها المضرج بالدماء بعد إصابتها برصاص قناص حوثي أثناء جلبها الماء لأسرتها، يحكي وحشية واجرام مليشيا الحوثي المدعومة من الايران،وتفاصيل حياة عشرات الآف من اطفال ونساء مدينة تعز والموت الذي يتربص بهم pic.twitter.com/6iBErSgs1d — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2020

٣-امام هذا المشهد المؤلم الذي سيبقى رمزا لجرائم العصابة الحوثية الدموية بحق أطفال ونساء اليمن، يبقى السؤال مفتوح

اين هو ضمير المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الخاص لليمن، ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل، ولماذا التجاهل لجرائم مليشيا الحوثي التي يندى لها جبين البشرية pic.twitter.com/XrJRRp5IWE — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2020

دموع وحشرجات #عمري شقيق #طفلة_الماء يجب أن تصل للعالم، ليعرف العالم إرهاب الحوثي ووحشيته وفاشيته بحق الطفولة في اليمن.

هذه الدموع لن تراها الأمم المتحدة ولا منظماتها التي تعمل على طمس معالم الجريمة التي يرتكبها الحوثيون بحق الطفولة! pic.twitter.com/FwJ8nuJD3w — محمد الضبياني Mohammed Aldhabyani (@maldhabyani) August 18, 2020

#اليمن#HumanRights

أدانت قنص الحوثيين لطفلة في تعز#منظمة_سام تدعو لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة باليمن pic.twitter.com/USOmKfVGKa — منظمة سام (@SAM4rights_Ar) August 17, 2020

#طفلة_الماء

هذه الصورة ليست في فلسطين وانما في #تعز #اليمن!

ذهبت #رويدا ذات ال 9 سنوات لإحضار الماء لعائلتها،

لكن قناص #حوثي استهدفها في الشارع عند عودتها الى بيتها!

إلى متى هذا الصمت، ألا تستحق عمليات القتل خارج نطاق القانون لإدانة من قبل الأمم المتحدة @OSE_Yemen @OCHAYemen pic.twitter.com/mpNcLz9Hq0 — Mohamed Askar – عسكر (@YemenAskar) August 17, 2020

جرائم القنص الحوثية غالبيتها خارج مربع الاشتباكات وتستهدف المدنين، هي إحكام اعدام يصدرها القناص بشكل متواصل ضد المارة الذي يحاولوا التسلل للحصول على دبة ماء او كيس رغيف، هذه الجرائم هي أبشع التجليات للروح الشريرة والإرهابية التي تسيطر على المقاتلين الحوثيين.#طفلة_الماء pic.twitter.com/BJrzTaBSCV — هاشم الاباره (@Hashem_Abarah) August 17, 2020

قناص مليشيا الحوثي، يصيب طفلة في تعز كانت في طريقها لجلب الماء.

وطفل يقوم بسحبها بشكل متخف كي لايصطاده القناص.

في الغالب، يقوم الحوثيون باقتناص ضحاياهم بوسط الشارع، كي يأتي الكبار لإسعاف الضحية، فيقوم القناص بعملية قنص لأكبر عدد ممكن من الضحايا.

الزمن: اليوم

المكان: الروضة حي سبأ pic.twitter.com/6akFgcZ3UF — سلمان الحُميدي (@Salmanalhomidy) August 17, 2020

قناص جماعة #الحوثي يصيب الطفلة رويدا اثناء ما كانت تجلب الماء بجوار فندق سبأ في حي الروضة بمدينة تعز #جرائم_ضد_الإنسانية

#قناصة #الحوثي pic.twitter.com/iXkMhAoRqI — HRITC (@HRITC_yemen) August 17, 2020