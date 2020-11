رشتها بغاز الفلفل.. شرطة بورتلاند تسحل متظاهرة أمريكية (فيديو)

وأظهر أحد المقاطع اعتداء قوات الشرطة على إحدى المتظاهرات وسحلها وضربها بالهُري ثم رشها بغاز الفلفل في وجهها من مسافة قريبة للغاية.

Cop 37 shoves woman hitting her from behind in the head with baton, then hits her again in the face with baton while she is sitting on the ground pic.twitter.com/t4phwbWpsK — John #PortlandProtest (@Johnnthelefty) August 19, 2020

كما أظهر مقطع تجمع عدد من قوات الشرطة على اثنين من المتظاهرين وضربهم بالعصي إلى أن استطاعا القيام من تحت أيدي الشرطة والابتعاد عنهم.

وتداول ناشطون كذلك، مشاهد لإحراق مبنى "مولتنوماه"

الذي يحتوي على مكاتب حكومية ومبنى المقاطعة ومكتب عمدة المدينة وإضرام المتظاهرين النار في أجزاء متفرقة من المبنى ومكاتبه إلى جانب تكسير زجاج النوافذ والأبواب.

8/18/20 Portland | Moment when a protester set inside of building on fire. Credit: MilitantMom pic.twitter.com/L7RlDeHkNU — Liz Jones (@LizJone26271417) August 19, 2020

يُشار أن مدينة بورتلاند تتظاهر ضد العنصرية وللمطالبة بحل جهاز الشرطة بالمدينة منذ مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي "جورج فلويد" آواخر شهر مايو الماضي.

وكانت احتجاجات عارمة قد اندلعت في مدن وولايات أمريكية عدة وحول العالم أيضا إثر مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في 25 من مايو/ أيار الماضي، بعد أن جثا الشرطي ديريك شوفين على رقبته لحوالي تسع دقائق أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية منيسوتا الأمريكية.

ومازالت المظاهرات مستمرة في مدن أمريكية عدة حيث ترفع شعارات منددة بالعنصرية ضد السود، ويتخللها بعض المواجهات أحيانا بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

وتحول فلويد إلى أيقونة ضد العنصرية حول العالم ورُفع شعار "حياة السود مهمة"، ولا زالت القضية متفاعلة والمظاهرات اليومية قائمة.

Officers rush the crowd and two protesters fall. A group of officers descend on one in the street, dragging them and grabbing them by the jacket. When the protester stands up, one officer shoves them in the back. pic.twitter.com/wOnG1ReafX — Cata Gaitán (@catalinagaitan_) August 19, 2020

Someone dropped a burning newspaper through the shattered window, but it looks like it went out. pic.twitter.com/AQQADKd4H8 — Hannah Ray Lambert (@TheHannahRay) August 19, 2020

Police pushed crowd all the way to 12th and Salmon before leaving. This video shows them push at least two people in the street. I don't believe anyone else was arrested near me. pic.twitter.com/eT1o2gzjLb — Hannah Ray Lambert (@TheHannahRay) August 19, 2020