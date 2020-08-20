البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

القبض على مستشار سابق لترمب بتهمة اختلاس أموال المتبرعين.. والرئيس يعلق

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) يتحدث مع ستيف بانون (يمين) ويبدو جاريد كوشنر زوج ابنة الرئيس ترامب (في المنتصف)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) يتحدث مع ستيف بانون (يمين) ويبدو جاريد كوشنر زوج ابنة الرئيس ترامب (في المنتصف)
20/8/2020

وأعلنت المدعية العامة الفدرالية في مانهاتن توجيه التهمة رسميا إلى بانون وثلاثة آخرين هم: برايان كولفيج وأندرو بادولاتو وتيموثي شيا" لدورهم في الاحتيال على مئات الآلاف من المتبرعين فيما يتعلق بحملة تمويل جماعي عبر الإنترنت تعرف باسم (نبني الجدار)"، وجمعت الحملة أكثر من 25 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية لنيويورك.

وتم القبض على جميع المتهمين صباح الخميس.

وقالت المدعية الأمريكية أودري شتراوس في بيان: "مثلما أشارت المزاعم، احتال المتهمون على مئات الآلاف من المتبرعين، مستفيدين من اهتمامهم بتمويل جدار حدودي لجمع ملايين الدولارات، بذريعة أن كل هذه الأموال سيتم إنفاقها على البناء".

وتم اتهام المتهمين الأربعة بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل أموال، وتبلغ العقوبة القصوى لكل من التهمتين السجن 20 عاما.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس أن "لا علم له بتاتا" بالموقع الإلكتروني لجمع التبرعات من أجل بناء جدار حدودي مع المكسيك، الذي وجهت بسببه تهمة الاختلاس لمستشاره السابق ستيف بانون. 

وقال ترمب من المكتب البيضاوي "لا علم لي بتاتا بهذا المشروع"، وأضاف بخصوص بانون "لم أتواصل معه منذ وقت طويل.

وتعهدت حملة "نبني الجدار"باستخدام التبرعات التي تلقتها لبناء أجزاء من الجدار على الحدود الأمريكية المكسيكية، والتي كان بناؤها تعهدا رئيسيا لترمب خلال انتخابات 2016.

وبدأت عمليات الاختلاس في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وفق المحققين.

وقالت وزارة العدل إن بانون الذي شغل منصب كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض خلال الأشهر السبعة الأولى من إدارة ترمب، تلقى أكثر من مليون دولار من البرنامج، والذي جرى استخدام بعضه لتغطية النفقات الشخصية.

وبحسب المزاعم، أخذ كولفيج، وهو مؤسس الحملة، 350 ألف دولار لاستخدامه الشخصي، بينما طمأن المتبرعين مرارا أنه لن يتقاضى سنتا واحدا. ثم أنفق الأموال على تجديد منزله، وشراء سيارة فارهة ومجوهرات والخضوع لعملية تجميل، وأشياء أخرى.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

اتفاق كاراباخ.. كيف نجحت أنقرة في إنشاء ممر مع "العالم التركي"؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) ونظيره الأذري إلهام علييف