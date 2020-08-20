إثيوبيا: أحرزنا تقدما مهما في بناء سد النهضة.. والمرحلة المقبلة أهم

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة مشروع "سد النهضة"، نشرت على الحساب الرسمي له على "تويتر".

وأعرب آبي عن "امتنانه الكبير لقيادة (مشروع) سد النهضة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين به، الذين حققوا معالم مهمة وتقدما في المشروع".

وأضاف: "إن العمل الرئيسي ينتظرنا جميعًا الآن في المرحلة التالية"، داعيًا "جميع الأطراف المعنية والمواطنين إلى تقديم الدعم بطرق مختلفة".

وفي السياق ذاته، أفاد مكتب رئاسة الوزراء الإثيوبية، الخميس، أن المدير العام لمشروع السد، كيفلي هورا، أطلع آبي أحمد على التقدم المحرز في أعمال بناء السد، فضلًا عن الإنجازات والتحديات الرئيسية.

وأضافت رئاسة الوزراء، في تغريدات نشرتها على حسابها بموقع "تويتر"، أن آبي أحمد شجع قادة المشروع والعاملين به والمواطنين على "الاستعداد للعمل نحو تحقيق المرحلة الحاسمة التالية".

وتناقلت وسائل إعلام دولية أنباء عن‎ اكتمال بناء نحو 75 بالمئة من السد، ووصول الأعمال الكلية فيه إلى 78 بالمئة، مقابل وصول الأعمال الكهروميكانيكية إلى 46.5 بالمئة والأعمال المدنية إلى 88.8 بالمئة.

إلا أنه لم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات الإثيوبية يؤكد هذه الأرقام التي تداولتها وسائل إعلام دولية عدة.

ورصدت وحدة التحقق في قناة "الجزيرة مباشر" بيانات أقمار اصطناعية لترددات صادرة عن أنظمة مراقبة وضعت حديثًا في مناطق بمحيط سد النهضة الإثيوبي.

وتشير البيانات التي أظهرها موقع "غوغل إيرث" إلى التقاط نبضات رادارية تنازلية بقوة 5 غيغا هرتز في مناطق شرق وغرب سد النهضة بداية من شهر أبريل/نيسان الماضي.

وتعادل الترددات -قوتها 5 غيغا هرتز- تلك التي تصدرها أنظمة المراقبة الخاصة بوحدات الدفاع الجوي العسكرية، كما تصدرها بعض الرادارات المستخدمة لأغراض مدنية.

وتظهر الترددات على شكل مستطيل أبيض على جانبي السد، ويمتد داخل الأراضي السودانية، في حين تشير الدائرة الصفراء إلى سد النهضة.

وقد تشير الصور إلى احتمالات منها نصب إثيوبيا لرادار مرافق لبطارية دفاع جوي، أو رادار عسكري مستقل لرصد حركة الطائرات في محيط السد، أو رادار لاستطلاع حركة القطاعات البرية والاتصالات، وفق إفادة خبراء عسكريين حللوا الصور التي رصدتها الجزيرة مباشر.

وكانت صحف محلية سودانية قد نقلت، في يونيو/حزيران الماضي، عن مصادر عسكرية إثيوبية نشر الجيش الإثيوبي وحدات دفاع جوي روسية بالقرب من سد النهضة.

ورفضت مصادر إثيوبية نفي أو تأكيد نشر بطاريات دفاع جوي في محيط سد النهضة، إلا أنها قالت في تصريحات للجزيرة مباشر إن إثيوبيا قد جهزت المنطقة تجهيزًا دفاعيًا؛ تحسّبًا لأي هجوم محتمل، وأنها استطاعت مؤخرًا الحصول على منظومات دفاعية تساعدها في حماية منشآتها والدفاع عن السد ضد أي هجوم محتمل.

وعقد الاتحاد الأفريقي، في 21 يوليو/ تموز الماضي، قمة مصغرة، بمشاركة إثيوبيا ومصر والسودان، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجددًا إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.

وفي وقت سابق من يونيو الماضي، نفت دولة جنوب السودان تقارير تفيد بأنها وافقت على طلب مصر بناء قاعدة عسكرية في باجاك، وهي بلدة على الحدود مع إثيوبيا.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة الري والمياه الإثيوبية، أن مصر والسودان طلبتا تأجيل اجتماعات سد النهضة للنظر في قواعد ملء السد التي قدمتها أديس أبابا.

كما قالت وزارة الري المصرية آنذاك إن تعليق اجتماعات سد النهضة لإجراء مشاورات داخلية، جاء عقب تقديم إثيوبيا "طرحا مخالفا" للاتفاقات السابقة.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

وخلاف هذه الدول له جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاتفاقية التي وقعت عام 1929 وتحصل مصر بموجبها على 55,5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر التي تبلغ 84 مليار متر، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.

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