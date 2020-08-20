أمير سعودي يستفز العُمانيين بتغريدة مسيئة.. فمن قصد بها؟

وقال مغردون في ردهم على الأمير السعودي: "خير خلف لخير سلف"، في إشارة إلى القرارات السلطانية التي قضت بتغيير الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية، يوسف بن علوي.

قصة خليجية قصيرة : خير خلَف.. لشرّ سلَف..! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) August 19, 2020

وقال آخرون في تعليقهم على تغريدة بن مساعد: "تأكد أن السياسة العمانية ثابتة، وخاب ظنك وها أنت تعطي أكثر من مرة مثالًا للكلمة الخبيثة التي ذكرت في كتاب الله: (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ)".

تأكد أن السياسة العمانية ثابتة وخاب ظنك وها أنت تعطي أكثر من مرة مثالا للكلمة الخبيثة التي ذكرت في كتاب الله:

(وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ)

ولكن(يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا) — محمد البوسعيدي (@moheds1) August 19, 2020

قصة قرآنية أقصر { أَنْتُمْ شَرّ مَكَانًا وَاَللَّه أَعْلَم بِمَا تَصِفُونَ } — ناصر الحسيني (@nasser25nasser1) August 19, 2020

وعلق الإعلامي، خالد الشكيلي، وهو مذيع بتلفزيون سلطنة عمان، بالقول: "عجب عجاب، شاعر عظيم داخله فارغ، عجب عجاب، أمير كذاب".

واستنكر عمانيون من الهجوم السعودي على سلطنة عمان "ما لقيتوا إلا عمان تتهجمون عليها. خلاص خلو السياسة لأهلها، إلى متى هذه المنازعات التي لا تولد إلا الشحناء في القلوب بلا فائدة تذكر".

مالقيتو إلا عمان تتهجمون عليها . خلاص خلو السياسة لأهلها إلى متى هذه المنازعات التي لا تولد إلا شحناء في القلوب بلا فائدة تذكر .

الله يحفظ المملكه وعمان من شر كل من أراد بهما شرا . — Rasha (@8_rasha8) August 19, 2020

للأسف ما توقعنا هذا الكلام والخلق يصدر من أمير لكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل لكل من تحدث بسوء عن رمز من رموز السلام في العالم معالي يوسف بن علوي الذي هو ليس بحاجة لتأييد منكم ولا يضره ما قلتموه عنه. — خالد المحرزي (@KhalidMahrezi) August 19, 2020

ماتوقعت من امير وشاعر بحجم عبدالرحمن بن مساعد تصدر منه هذه التغريده وكنت من محبي ومعجبي بهالشخصية ولكن للاسف اكتشفت حقدك ضد السلطنة فادعو الله تعالئ ان يرد كيدك في نحرك باذن الله.. — أبو جناد (@jamsheed04) August 19, 2020

وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء الماضي، تعيين بدر البوسعيدي وزيرًا للشؤون الخارجية، خلفا للوزير يوسف بن علوي.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية للأنباء، جاء ذلك وفق مراسيم سلطانية قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

ومن أبرز التعديلات، التي شملتها المراسيم، تعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرًا للشؤون خارجية خلفا لـ"بن علوي"، الذي تولى الوزارة قبل 23 عامًا.

ترفع وزارة الخارجية التهنئة لمعالي السيد #بدر_بن_حمد_بن_حمود_البوسعيدي للثقة السامية لمولانا السلطان المعظم، وتتقدم بالشكر والامتنان لمعالي #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله لجهوده وانجازاته الكبيرة التي تحققت في الدبلوماسية العمانية على مدى الأعوام الماضية. pic.twitter.com/BHfh7PFNvX — وزارة الخارجية (@MofaOman) August 19, 2020

وتولى الوزير العماني الجديد، من قبل منصب أمين عام وزارة الخارجية في السلطنة، وهو ينتمي للأسرة الحاكمة.

شكرا الداهية الامين المخلص بن علوي شكرا لرجل المواقف المشرفة .. شكرا لأيقونة السلام شكرا لرجل المهمات الصعبة شكرا أيها الشامخ بشموخ جبال عمان كفيت ووفيت ولك خالص محبتنا وتقديرنا pic.twitter.com/IbEdKdAXBF — Maryam (@Shamaa08129328) August 19, 2020

خير خلف لخير سلف…. اعتقد انه كان يضرب في الوتر الحساس الافضل النظر في امور بلدك ف

لا يضر الجبال نطح الوعول ، ولا يضر الأسود زمجرة الضباع. pic.twitter.com/xDhIQf3WoH — رقية المصلحية (@Ruaqia_amur) August 20, 2020

انما الامم الأخلاق ما ذهبت

ان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا

وكل اناء، بما فيه ينضح

( انه المدرسة القابوسية مدرسة الحكمة والسياسة العمانيه المتجذره بجذور أسلاف إذا بلغ الرضيع لهم فطاما خر له الجبابرة ساجدين) pic.twitter.com/6O1VBhqhOB — شيخه العبري🌿 (@AbraSheka) August 20, 2020

وشمل التغيير الوزاري "المحدود" وزارتي الخارجية والمالية؛ إذ تعيّن سلطان بن سالم الحبسي، وزيرًا للمالية، خلفًا للوزير درويش بن إسماعيل البلوشي.

وشمل التعديل الوزاري أيضًا، استحداث وزارة جديدة باسم "وزارة الثقافة والرياضة والشباب"، وجرى تعيين نجل سلطان البلاد، ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرًا لها.

علاوة على ذلك، عُيِّن خالد بن هلال البوسعيدي، وزيرًا لديوان البلاط السلطاني، وسلطان بن محمد النعماني، وزيرًا للمكتب السلطاني.

ويعد هذا التعديل الوزاري هو الأكبر منذ تولي السلطان العماني، مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي.

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