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سياسة|سلطنة عمان

أمير سعودي يستفز العُمانيين بتغريدة مسيئة.. فمن قصد بها؟

الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد
الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد
20/8/2020

وقال مغردون في ردهم على الأمير السعودي: "خير خلف لخير سلف"، في إشارة إلى القرارات السلطانية التي قضت بتغيير الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية، يوسف بن علوي.

وقال آخرون في تعليقهم على تغريدة بن مساعد: "تأكد أن السياسة العمانية ثابتة، وخاب ظنك وها أنت تعطي أكثر من مرة مثالًا للكلمة الخبيثة التي ذكرت في كتاب الله: (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ)".

وعلق الإعلامي، خالد الشكيلي، وهو مذيع بتلفزيون سلطنة عمان، بالقول: "عجب عجاب، شاعر عظيم داخله فارغ، عجب عجاب، أمير كذاب".

واستنكر عمانيون من الهجوم السعودي على سلطنة عمان "ما لقيتوا إلا عمان تتهجمون عليها. خلاص خلو السياسة لأهلها، إلى متى هذه المنازعات التي لا تولد إلا الشحناء في القلوب بلا فائدة تذكر".

وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء الماضي، تعيين بدر البوسعيدي وزيرًا للشؤون الخارجية، خلفا للوزير يوسف بن علوي.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية للأنباء، جاء ذلك وفق مراسيم سلطانية قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

ومن أبرز التعديلات، التي شملتها المراسيم، تعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرًا للشؤون خارجية خلفا لـ"بن علوي"، الذي تولى الوزارة قبل 23 عامًا.

وتولى الوزير العماني الجديد، من قبل منصب أمين عام وزارة الخارجية في السلطنة، وهو ينتمي للأسرة الحاكمة.

 وشمل التغيير الوزاري "المحدود" وزارتي الخارجية والمالية؛ إذ تعيّن سلطان بن سالم الحبسي، وزيرًا للمالية، خلفًا للوزير درويش بن إسماعيل البلوشي.

وشمل التعديل الوزاري أيضًا، استحداث وزارة جديدة باسم "وزارة الثقافة والرياضة والشباب"، وجرى تعيين نجل سلطان البلاد، ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرًا لها.

علاوة على ذلك، عُيِّن خالد بن هلال البوسعيدي، وزيرًا لديوان البلاط السلطاني، وسلطان بن محمد النعماني، وزيرًا للمكتب السلطاني.

ويعد هذا التعديل الوزاري هو الأكبر منذ تولي السلطان العماني، مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي.

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