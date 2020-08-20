أكاديمي إماراتي منتقدًا "تطبيل" الإماراتيين: بعضكم صار صهيونيا أكثر من الصهاينة

وقال الأكاديمي في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن "الحكومة لم تطلب منكم كل هذا التطبيل، ولا أن تكونوا حكوميين أكثر من الحكومة".

وأضاف: "نحن أمام حدث سياسي صعب ومعقد، ولسنا في عرس. نصفكم غير فاهم القصة، وربعكم كالأطرش في الزفة، وبعضكم صار صهيونيا أكثر من الصهاينة. هرولتكم غير مطلوبة أصلًا وأنتم تسيئون أكثر مما تفيدون دولة مقبلة على حدث مفصلي ضخم".

الحكومة لم تطلب منكم كل هذا التطبيل ولا ان تكونوا حكوميين أكثر من الحكومة. نحن أمام حدث سياسي صعب ومعقد ولسنا في عرس. نصفكم غير فاهم القصة وربعكم كالأطرش في الزفة وبعضكم صار صهيوني اكثر من الصهاينة. هرولتكم غير مطلوبة أصلا وأنتم تسيؤن اكثر مما تفيدون دولة مقبلة على حدث مفصلي ضخم — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 20, 2020

وانقسم المعلقون على تغريدة الأكاديمي ما بين مؤيد ورافض، ووجه له إماراتيون انتقادات وأسئلة عدة حول من عينه ليتكلم باسم الشعب والحكومة.

وقال بعضهم إن الأمر ينحصر في التسليم المطلق لموقف القادة الإماراتيين والتسليم لهم، موجهين له السؤال "ما الذي يضيرك في ذلك؟".

تعبير المواطن عن حبه و تأييده لوطنه لا يحتاج طلب هو شيء نابع من القلب تربينا عليه وهذا ما لن تجده في كثير من الشعوب اللتي لا يربطهم بوطنهم سوى التذمر منه..

لماذا انزعجت من تعبير الاماراتيين ولم تنزعج من الذين اساؤوا للامارات و حرقوا علمها و اتهموها بالخيانة ؟ https://t.co/HgQCeg02Vn — أحمد الدرمكي (@Aldarmaki_10) August 20, 2020

https://twitter.com/Alconcord_s/status/1296400317731479553?ref_src=twsrc%5Etfw

ليش زعلان !! اعتقد الحكومة كذلك لم تعينك متحدثاً عنها، ردة الفعل الي صارت طبيعية بناءً على التهجم الصارخ على الدولة ورموزها https://t.co/1pciEO7k3W — يعقوب العلي (@JacopAD) August 20, 2020

وقال معلقون: "وشهد شاهد من أهلها! كلهم مع الخيل يا شقرا، يهاجمون قطر ظلمًا وبهتانًا، ويمجّدون إسرائيل ويصفونها بالشقيقة، وهذا دليل سذاجتهم وأنهم كالقطيع يساق على غير هدى!".

وشهد شاهد من اهلها !!

كلهم مع الخيل ياشقرا يهاجمون قطر ظلماً وبهتان ويمجدون اسرائيل ويصفونها بالشقيقه وهذا دليل سذاجتهم وانهم كالقطيع يساق على غير هدى!! https://t.co/QLBgIwCLub — راشد بن عرار النعيمي 🇶🇦 (@rashedalnam1) August 20, 2020

إن شاء الله لا يحذفها الدكتور عبد الخالق أستاذ العلوم السياسية في أبوظبي https://t.co/ltitnOG2it — إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) August 20, 2020

وأضاف آخرون: "بالفعل كثرة التطبيل من الأخوة الإماراتيين، وكأن إسرائيل جاءت لتنقذهم وتنقذ البشرية، شيء مقزز وصل حد الهلوسة".

واتهمه بعضهم بالتلون وأنه يحاول أن يمسك بالعصا من منتصفها، وأن يترك خطًا للرجعة وفق ما تقتضيه الظروف.

أجمل تعليق منك

بالفعل كثرة التطبيل من الاخوة الإماراتيين وكأن إسرائيل جاءت لتنقذهم وتنقذ البشرية شي مقزز وصل لحد الهلوسة… https://t.co/lYvTDZv7XQ — ابوراشدالريسي#قابوسنا هيثم◀⁦ (@alrisi11) August 20, 2020

سياستكم من بدايتها قصيره النظر!! https://t.co/W3U7l64vyo — إبراهيم الشدوي (@ibrahimalshadaw) August 20, 2020

عايز يمسك العصاية من النص 😂 https://t.co/n3AxyjYgPB — ڪريــم (@kaream74) August 20, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، وبشكل مفاجئ عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ووصفه بالاتفاق التاريخي والإبراهيمي.

وعقب إعلان ترمب الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانًا مشتركًا صدر عن واشنطن وأبو ظبي وتل أبيب، أشار إلى أن إسرائيل ستتوقف عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

والاتفاق، الذي أعلن الأسبوع الماضي بين إسرائيل والإمارات، هو الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994)، ويعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.

وقوبل الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

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