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سياسة

أكاديمي إماراتي منتقدًا "تطبيل" الإماراتيين: بعضكم صار صهيونيا أكثر من الصهاينة

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (يمين) والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله (يسار)
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (يمين) والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله (يسار)
20/8/2020

وقال الأكاديمي في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن "الحكومة لم تطلب منكم كل هذا التطبيل، ولا أن تكونوا حكوميين أكثر من الحكومة".

وأضاف: "نحن أمام حدث سياسي صعب ومعقد، ولسنا في عرس. نصفكم غير فاهم القصة، وربعكم كالأطرش في الزفة، وبعضكم صار صهيونيا أكثر من الصهاينة. هرولتكم غير مطلوبة أصلًا وأنتم تسيئون أكثر مما تفيدون دولة مقبلة على حدث مفصلي ضخم".

وانقسم المعلقون على تغريدة الأكاديمي ما بين مؤيد ورافض، ووجه له إماراتيون انتقادات وأسئلة عدة حول من عينه ليتكلم باسم الشعب والحكومة.

وقال بعضهم إن الأمر ينحصر في التسليم المطلق لموقف القادة الإماراتيين والتسليم لهم، موجهين له السؤال "ما الذي يضيرك في ذلك؟".

https://twitter.com/Alconcord_s/status/1296400317731479553?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال معلقون: "وشهد شاهد من أهلها! كلهم مع الخيل يا شقرا، يهاجمون قطر ظلمًا وبهتانًا، ويمجّدون إسرائيل ويصفونها بالشقيقة، وهذا دليل سذاجتهم وأنهم كالقطيع يساق على غير هدى!".

وأضاف آخرون: "بالفعل كثرة التطبيل من الأخوة الإماراتيين، وكأن إسرائيل جاءت لتنقذهم وتنقذ البشرية، شيء مقزز وصل حد الهلوسة".

واتهمه بعضهم بالتلون وأنه يحاول أن يمسك بالعصا من منتصفها، وأن يترك خطًا للرجعة وفق ما تقتضيه الظروف.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، وبشكل مفاجئ عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ووصفه بالاتفاق التاريخي والإبراهيمي.

وعقب إعلان ترمب الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانًا مشتركًا صدر عن واشنطن وأبو ظبي وتل أبيب، أشار إلى أن إسرائيل ستتوقف عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

والاتفاق، الذي أعلن الأسبوع الماضي بين إسرائيل والإمارات، هو الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994)، ويعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.

وقوبل الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

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