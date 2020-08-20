أرقام قياسية لفيروس كورونا في إيطاليا وفرنسا والمغرب

وأبرز هذه الدول إيطاليا وفرنسا والمغرب، وفيما يلي عرض لأرقام تلك الدول، حتى الآن.

إيطاليا

سجّلت إيطاليا أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (المسبِّب لمرض كوفيد-19) منذ 23 مايو/ أيار الماضي.

وأعلنت السلطات في روما، اليوم الخميس، رصد 845 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أفاد مسؤولون في وزارة الصحة.

ويأتي العدد الكبير من الإصابات بعدما أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 642 إصابة جديدة، ما يعكس منحى تصاعديًّا في عدد الإصابات.

وتوفي ستة أشخاص خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما رفع مجموع حصيلة الوفيات إلى 35 ألفًا و418 حالة وفاة، من بين 256 ألفًا و11 إصابة، وفق جهات صحية إيطالية.

وقد سجِّل أعلى عدد من الإصابات في منطقتي فينيتو ولومبارديا الشماليتين، إذ سُجلت 159 و154 إصابة على التوالي، مع تسجيل 115 إصابة في لاتسيو، الإقليم الذي تتبع له روما.

الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، اليوم الخميس، إن أعداد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد زادت بمعدل ألف و404 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 172 ألفًا و416 وفاة، وسجِّلت زيادة 46 ألفًا و500 إصابة؛ ليبلغ إجمالي المصابين بالفيروس خمسة ملايين و506 آلاف و929 إصابة.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية بمفردها.

المغرب

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 32 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة بالبلاد.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بالوزارة معاد لمرابط، في تصريح صحفي حول حصيلة كورونا "خلال آخر 24 ساعة، سجلنا 32 وفاة، رفعت إجمالي الوفيات إلى 775 وفاة".

وسجلت الوزارة أعلى حصيلة سابقة، أمس الأول الثلاثاء، بلغت 31 وفاة.

وأضاف لمرابط "خلال آخر 24 ساعة -أيضًا- سُجِّلت ألف و325 حالة إصابة، رفعت إجمالي الإصابات إلى 47 ألفًا و638 إصابة في عموم البلاد".

وأوضح أنه جرى كذلك تسجيل ألف و230 حالة شفاء، ما رفع إجمالي حالات التعافي إلى32 ألفًا و806 حالات تعافٍ.

جنوب أفريقيا

وسجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة المنقضية 3 آلاف و916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، رفعت الإجمالي لأكثر من 596 ألف حالة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا ، مساء الأربعاء، وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 596 ألفًا و60 إصابة، بعد تسجيل 3 آلاف و916 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 491 ألفًا، و441 متعافيًا.

وسجلت السلطات 159 وفاة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12 ألفًا و423 حالة، وفق البيان الذي أشار إلى إجراء أكثر من 3 ملايين و455 ألف اختبار للكشف عن الفيروس منذ تفشي الوباء بالبلاد.

وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وعالميًّا، بلغ عدد مصابي فيروس كورونا المستجد 22 مليونًا و742 ألفًا و590 مصابًا، توفي منهم متأثرًا بإصابته 794 ألفًا و85 مصابًا، في حين تعافى 15 مليونًا و417 ألفًا و886 حالة، وفق موقع ورلدوميتر، حتى اللحظة.