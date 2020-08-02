وزيرا خارجية الإمارات وإيران يتبادلان تهنئة عيد الأضحى عبر الفيديو

وقالت الوكالة،الأحد، إن الشيخ عبد الله أوضح ذلك لظريف خلال اتصال عبر الفيديو تبادلا خلاله التهنئة بعيد الأضحى.

وقال ظريف على تويتر "كانت محادثة جوهرية وصريحة وودية للغاية" حول كوفيد-19 وكذلك حول "الأوضاع في بلدينا والأوضاع الإقليمية والعالمية".

وأضاف "اتفقنا على مواصلة حوار يحدوه الأمل، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات صعبة وخيارات أكثر صعوبة في المستقبل".

Just had a very substantive, frank and friendly video conversation with UAE FM @ABZayed, discussing Covid as well as bilateral, regional and global situations. We agreed to continue dialog on theme of hope—especially as region faces tough challenges, and tougher choices ahead. pic.twitter.com/lPNsujwtM3 — Javad Zarif (@JZarif) August 2, 2020

ويشوب التوتر علاقات الإمارات والسعودية، حليفتي الولايات المتحدة، منذ وقت طويل.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الست الكبرى عام 2015 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وألقت واشنطن باللوم على إيران في سلسلة هجمات على مصالح نفطية في الخليج العام الماضي، لكن الإمارات لم تُحمِّل دولة معينة المسؤولية بشكل علني.

وسبق أن ناقش الوزيران أزمة وباء كورونا في مارس /آذار الماضي.

🔴 لقاء عبر الفيديو كنفرانس بين وزير الخارجية في #إيران محمد جواد #ظريف ونظيره في #الامارات #عبدالله_بن_زايد

👇👇

📌ظريف : البعض يستغل الظروف الراهنة بالمنطقة ويتوجب على الجيران العمل معا لضمان الأمن والاستقرار

📌بن زايد : التعاون و استمرار التنسيق بين البلدين ضروري لأمن المنطقة pic.twitter.com/0TlO76ETp2 — Abdalqader fayez عبدالقادر فايز (@abdalkaderfaeez) August 2, 2020

وتشارك الإمارات كل من مصر والسعودية والبحرين في فرض حصار بري وجوي على قطر.

وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.