وزيرا خارجية الإمارات وإيران يتبادلان تهنئة عيد الأضحى عبر الفيديو

وقالت الوكالة،الأحد، إن الشيخ عبد الله أوضح ذلك لظريف خلال اتصال عبر الفيديو تبادلا خلاله التهنئة بعيد الأضحى.

وقال ظريف على تويتر "كانت محادثة جوهرية وصريحة وودية للغاية" حول كوفيد-19 وكذلك حول "الأوضاع في بلدينا والأوضاع الإقليمية والعالمية".

وأضاف "اتفقنا على مواصلة حوار يحدوه الأمل، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات صعبة وخيارات أكثر صعوبة في المستقبل".

Just had a very substantive, frank and friendly video conversation with UAE FM @ABZayed, discussing Covid as well as bilateral, regional and global situations.

We agreed to continue dialog on theme of hope—especially as region faces tough challenges, and tougher choices ahead. pic.twitter.com/lPNsujwtM3

— Javad Zarif (@JZarif) August 2, 2020