مصر ترد على غضب الشارع الكويتي بعد فيديو حرق العلم

وقصد المتهم من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وفق بيان النيابة العامة.

وأضاف البيان: "العلاقة بين الشعبين المصريِّ والكويتيِّ علاقةٌ وَطِيدة"، وذلك إثر تداول واقعة التعدي على مصري بدولة الكويت خلال يوليو/تموز الماضي.

وشاهدت "النيابة العامة" على هاتف المتهم المضبوط مقطعَ الفيديو المتداول، ومقطعًا آخر للمتهم نفسه يتحدث فيه عن عدم رغبة الشعب المصري في الإساءة إلى الآخرين، وأن الشعبين الكويتيَّ والمصريَّ سيظلان شعبين شقيقين.

وكانت سفارة الكويت في القاهرة قد أعربت، الجمعة الماضية في بيان، عن استهجانها بسبب إطلاق دعوة لإحراق العلم الكويتي، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.

وأفاد البيان أن سفارة الكویت في القاھرة تابعت باستھجان بالغ ما تداولته مواقع التواصل، أمس الخميس، من مقاطع فيديو تضمّنت دعوة إلى إحرق علم دولة الكویت في مصر.

وأكد أن ھذا العمل یمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكویت ورمزھا الوطني، من شأنه أن ینعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخویة بین البلدین.

وأشارت السفارة في بیانها إلى أن ھذا العمل المشین قد أثار استیاءً بالغًا لدى الأوساط الرسمیة والشعبیة في الكویت ومثل جرحا في وجدان شعبھا.

وقالت إنها أجرت اتصالات بالمسؤولین المصريين (لم تسمهم) ونقلت إلیھم الاستیاء من تلك الأعمال المرفوضة، داعيةً السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات، ومحاسبة كل من صنع وشارك وروّج لھذه الإساءات، حسب البيان ذاته.

ويأتي تصاعد المناكفات الكلامية بين مغردين من البلدين، عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري -يدعى وليد- بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت قد عبروا عن غضبهم من قيام يوتيوبر مصري " الإعلامي المشاغب" بدعوة مواطنين مصريين إلى حرق علم الكويت مقابل مبلغ مادي، الأمر الذي اعتبروه إهانة لدولة الكويت.

https://twitter.com/f_zw6y/status/1289661777450393600?ref_src=twsrc%5Etfw

ما ينفع عقب الخطأ حب الخشوم.ويجب محاسبته ونتمنى أن لايكون هذا المقطع تمثيل ونتمنى من سفاره الكويت في مصرمتابعه الموضوع عن قرب ترى نبيله مكرم مو احسن منكم الي كل موضوع يتعلق بمصر مدخله خشمها فيه وتتابعه رغم ان القانون ماخذ مجراه#علم_الكويت#مجلس_الوزراء#لا_لرحلات_عوده_المصريين pic.twitter.com/SLRUWfcQAh — المحامي محمد حسن العجمي⚖ (@_law_m) August 1, 2020

اختبار حب الكويت ما يتم بهذه الطريقة السخيفة،عيب،المذيع و المعد للفكره التافهه،ما نسمح لك اختبار حب الناس بفكرة حرق علم وطن محبوب من العالم اجمع،الفكره والمضمون مرفوض رفض قاطع حتى لو كانت النية مختلفه،واذا تبي الشهره على حساب وطني يا مذيع فهذا دليل على غبائك👎🏻 #علم_الكويت_خط_احمر — دَلالْ الأَنْبَعي (@dalalanbaie) July 31, 2020

في تصوري ان الولد الداعي الى حرق علم الكويت حصل على ما يريد من شهرة ومتابعين وسيصبح بطل قومي لان الناس عطته اكبر من حجمه الحقيقي ولم تسفهه #علم_الكويت_خط_أحمر — الإعلامي طارق بورسلي (@BoresliTariq) August 1, 2020

في الوقت ذاته، دافع كويتيون عن الشاب المصري، مؤكدين على أنه لم يكن يقصد إهانة العلم الكويتي، وإنما يهدف إلى توضيح مدى عمق العلاقة بين الشعبين، وحذف الشاب الفيديو من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تلقي الشرطة المصرية القبض عليه.

ياأمن مصر الشاب الذي أرادأن يثبت لنا أن شعب مصر محب لشعب الكويت لم يرتكب جرمآ يحاسب عليه إتركوه إنه لم يفعل منكر أنا كويتي ولم أجد مافعله جريمه لقد أراد خيرآ ولم يرد شرآ سأل الماره وأغراه بالمال وأثبت أن مشاعر أهل مصر لاتشتري الشاب نيته طيبه بيضاء فليخرص أشرار التواصل الاجتماعي — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 1, 2020

اقرأ أيضًا:

كويتيون يؤيدون منع عودة المصريين.. وفيديو لإنزال ركاب طائرة متجهة للكويت

مصر تستنكر محاولات الوقيعة بين القاهرة والكويت

سفارة الكويت بالقاهرة ترد على دعوات لإحراق علم بلادها

‏منها مصر والعراق.. الكويت تحظر الطيران مع 31 دولة "عالية الخطورة" بسبب كورونا