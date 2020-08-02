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سياسة

مصر ترد على غضب الشارع الكويتي بعد فيديو حرق العلم

القاهرة تؤكد متانة العلاقات مع الكويت
القاهرة تؤكد متانة العلاقات مع الكويت
2/8/2020

وقصد المتهم من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وفق بيان النيابة العامة.

وأضاف البيان: "العلاقة بين الشعبين المصريِّ والكويتيِّ علاقةٌ وَطِيدة"، وذلك إثر تداول واقعة التعدي على مصري بدولة الكويت خلال يوليو/تموز الماضي.

وشاهدت "النيابة العامة" على هاتف المتهم المضبوط مقطعَ الفيديو المتداول، ومقطعًا آخر للمتهم نفسه يتحدث فيه عن عدم رغبة الشعب المصري في الإساءة إلى الآخرين، وأن الشعبين الكويتيَّ والمصريَّ سيظلان شعبين شقيقين.

وكانت سفارة الكويت في القاهرة قد أعربت، الجمعة الماضية في بيان، عن استهجانها بسبب  إطلاق دعوة لإحراق العلم الكويتي، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.

وأفاد البيان أن سفارة الكویت في القاھرة تابعت باستھجان بالغ ما تداولته مواقع التواصل، أمس الخميس، من مقاطع فيديو تضمّنت دعوة إلى إحرق علم دولة الكویت في مصر.

وأكد أن ھذا العمل یمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكویت ورمزھا الوطني، من شأنه أن ینعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخویة بین البلدین.

وأشارت السفارة في بیانها إلى أن ھذا العمل المشین قد أثار استیاءً بالغًا لدى الأوساط الرسمیة والشعبیة في الكویت ومثل جرحا في وجدان شعبھا.

وقالت إنها أجرت اتصالات بالمسؤولین المصريين (لم تسمهم) ونقلت إلیھم الاستیاء من تلك الأعمال المرفوضة، داعيةً السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات، ومحاسبة كل من صنع وشارك وروّج لھذه الإساءات، حسب البيان ذاته.

ويأتي تصاعد المناكفات الكلامية بين مغردين من البلدين، عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري -يدعى وليد- بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت قد عبروا عن غضبهم من قيام يوتيوبر مصري " الإعلامي المشاغب" بدعوة مواطنين مصريين إلى حرق علم الكويت مقابل مبلغ مادي، الأمر الذي اعتبروه إهانة لدولة الكويت. 

https://twitter.com/f_zw6y/status/1289661777450393600?ref_src=twsrc%5Etfw

في الوقت ذاته، دافع كويتيون عن الشاب المصري، مؤكدين على أنه لم يكن يقصد إهانة العلم الكويتي، وإنما يهدف إلى توضيح مدى عمق العلاقة بين الشعبين، وحذف الشاب الفيديو من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تلقي الشرطة المصرية القبض عليه.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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