البث الحي
سياسة

مصر: الكويت ستراجع قرار حظر الطيران إلى القاهرة

مصر: الكويت ستقوم بمراجعة قرار حظر الطيران إلى القاهرة
مصر: الكويت ستقوم بمراجعة قرار حظر الطيران إلى القاهرة
2/8/2020

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، وفق بيان للخارجية المصرية.

ونقل البيان "تأكيد وزير خارجية الكويت على أن قرار وقف رحلات الطيران إلى مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة".

وناقش الجانبان "الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما".

واتفق الوزيران على "تواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الاجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين"، حسب البيان ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الجانب الكويتي على ما ورد في بيان الخارجية المصرية.

والسبت، تصاعد غضب غير رسمي في مصر، بسبب  إدراج الكويت للقاهرة ضمن 31 دولة منعت دخول مواطنيها إليها، وسط مطالبات إعلامية للرد بالمثل.

جاء ذلك عقب إعلان الكويت استئناف رحلات الطيران باستثناء 31 دولة، بينها مصر، بعد نحو 5 أشهر من التوقف جراء جائحة كورونا.

وساهم في تأجيج الأوضاع بين البلدين، تسجيل شاب مصري مقطعا مصورا يطالب فيه آخرين بحرق علم الكويت، على خلفية انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت.

والجمعة، أعلنت سفارة الكويت في القاهرة رفضها دعوات (لم تحدد من وراءها) لحرق العلم الكويتي، بينما رفضت وزارة الخارجية المصرية ما يتداول بمنصات التواصل من "وقيعة تقف وراءها جهات مغرضة"، مؤكدة قوة العلاقة الأخوية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)
الأكثر قراءة

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)